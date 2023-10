Premiul Nobel pentru Pace 2023 – activista iraniană Narges Mohammadi

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat vineri activistei iraniene pentru drepturile omului Narges Mohammadi, care se află în prezent într-o închisoare din Republica Islamică, transmite agenția AFP.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023