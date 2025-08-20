Capetele a şase bărbaţi, găsite pe o şosea din Mexic / A fost lăsată o pătură cu un mesaj de avertizare adresat bandelor rivale

Şase capete tăiate au fost găsite pe o şosea din centrul Mexicului, într-o zonă care nu este asociată în mod obişnuit cu violenţa cartelurilor, transmite News.ro, care citează BBC.

Autorităţile locale au făcut descoperirea marţi dimineaţa devreme, pe o şosea care leagă statele Puebla şi Tlaxcala, în general paşnice.

Poliţia nu a dat niciun motiv pentru aceste crime şi nici nu a precizat care dintre grupările criminale care operează în Mexic ar fi putut să le comită.

Presa locală a relatat că la locul faptei a fost lăsată o pătură cu un mesaj de avertizare adresat bandelor rivale, aparent semnat de un grup numit ”La Barredora”, care înseamnă ”măturătorul”.

Este acelaşi nume cu cel al unui grup criminal puţin cunoscut care operează în statul Guerrero din vestul ţării, dar nu este clar dacă acesta se află în spatele atacului şi nici motivul pentru care l-ar fi comis.

Procuratura locală a declarat că capetele găsite în Tlaxcala erau ale unor bărbaţi şi a deschis o anchetă în cazul crimelor, potrivit agenţiei de ştiri AFP.

Pe lângă traficul de droguri, în regiune există şi problema contrabandei cu combustibil, cunoscută sub numele de ”huachicolea”, care generează miliarde de dolari pe an pentru grupurile din spatele acestei activităţi ilegale.

Până în prezent, autorităţile federale nu au comentat crimele. Acestea au loc în contextul unei campanii majore de combatere a traficului de fentanil, iniţiată de administraţia preşedintei Claudia Sheinbaum.

Puebla şi Tlaxcala nu sunt predispuse la violenţa extremă a cartelurilor, care este predominantă în alte părţi ale ţării.

În iunie, cadavrele a 20 de persoane – patru dintre ele decapitate – au fost găsite în Sinaloa, un stat afectat de violenţa bandelor.

Şapte tineri mexicani au fost ucişi într-un schimb de focuri în timpul unei sărbători a Bisericii Catolice în statul central Guanajuato, în luna mai.

Violenţa dintre carteluri a crescut în ultimii ani, sute de mii de oameni fiind ucişi şi zeci de mii dispăruţi de când guvernul a început să folosească armata mexicană împotriva bandelor, în 2006.