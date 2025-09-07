G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Viktor Orban susţine că va fi haos în Ungaria dacă partidul…

Viktor Orban, consiliul european, bruxelles, premier ungar, ungaria, budapesta, UE, uniunea europeana
Sursa foto: European Council

Premierul Viktor Orban susţine că va fi haos în Ungaria dacă partidul pro-UE câştigă alegerile

Articole7 Sep 1 comentariu

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică că alegerile din 2026 le-ar oferi cetăţenilor ţării sale posibilitatea de a alege între un partid pregătit să acţioneze singur şi unul care ar aduce „haos şi sărăcie” prin alinierea mai apropiată a Ungariei la Uniunea Europeană, relatează Reuters, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aflat la putere din 2010, premierul naţionalist eurosceptic al Ungariei se confruntă cu ceea ce analiştii politici consideră că ar putea fi cele mai dificile alegeri pentru el anul viitor, în condiţiile în care economia stagnează, iar inflaţia persistentă împiedică reducerea ratei dobânzii de la nivelul cel mai ridicat de 6,5 % în UE.

Orban, care a declarat că UE riscă să se destrame în următorul deceniu, încearcă să pareze provocarea venită din partea contracandidatului său de centru-dreapta Peter Magyar prin reduceri fiscale pentru familii, bonuri de masă pentru pensionari şi program de subvenţionare a creditelor ipotecare pentru persoanele care achiziţionează prima locuinţă.

„Ungaria are doar două opţiuni din punct de vedere strategic”, a declarat Orban susţinătorilor partidului său de dreapta, Fidesz.

„O opţiune este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecinţe care ne-ar împinge în haos şi sărăcie”, a afirmat el.

Orban a avut dispute în repetate rânduri cu UE pe tema drepturilor migranţilor, ale comunităţii LGBT, a libertăţii justiţiei şi a mediului academic, precum şi a sprijinului pentru Ucraina de la invazia Rusiei în februarie 2022.

Magyar, un fost membru al guvernului al cărui partid Tisza devansează Fidesz-ul lui Orban în majoritatea sondajelor, a declarat duminică dimineaţa că Ungaria se confruntă cu multiple crize simultane, printre care costul vieţii, încrederea publică şi standardele democratice.

Magyar a declarat că dacă va fi ales va relansa economia Ungariei prin deblocarea a miliarde de euro din fondurile UE suspendate din cauza reformelor lui Orban în domeniul statului de drept, prin eradicarea corupţiei şi introducerea unui impozit pe marile averi, reducând în acelaşi timp impozitele pentru veniturile mici.

„Ţara noastră va fi din nou un membru activ şi credibil al Uniunii Europene şi al NATO, nu un obstacol, ci un aliat valoros şi constructiv”, a mai declarat Magyar, citat de Reuters.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Péter Buda: Ungaria este un instrument al războiului hibrid împotriva Occidentului în mâinile Rusiei

Articole31 Aug • 1.033 vizualizări
0 comentarii

Premierul ungar Viktor Orbán se plânge că ucrainenii sparg în mod repetat conducta de petrol Friendship, care alimentează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc: I-am cerut ajutorul președintelui SUA, iar Trump a răspuns

Articole22 Aug 2025 • 1.200 vizualizări
0 comentarii

O publicație maghiară pro-administrație Orbán acuză UE că favorizează România coruptă, în raport cu Ungaria, „elevul pe care-l ține în banca din spate pentru că nu ascultă poruncile” / „ DNA în România lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept”

Articole15 Aug 2025 • 2.197 vizualizări
2 comentarii

1 comentariu

  1. Miros a disperare ultimile iesiri ale lui orbanica…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.