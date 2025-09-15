Premierul Spaniei pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale „atât timp cât barbaria va continua” în Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez şi-a reiterat, luni, „admiraţia profundă pentru societatea civilă spaniolă care se mobilizează împotriva nedreptăţii”, în urma manifestaţiilor pro-palestiniene din Madrid care au dus la întreruperea ultimei etape a Turului Spaniei de ciclism, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Socialistul, foarte critic faţă de guvernul lui Benyamin Netanyahou, a mai considerat că Israelul nu ar trebui să participe la „nicio competiţie internaţională (…) atâta timp cât barbaria continuă” în Gaza, evocând exemplul Rusiei şi sancţiunile care vizează sportivii săi de la invadarea Ucrainei.

În ciuda criticilor virulente venite din partea opoziţiei de dreapta după finalul haotic al cursei cicliste de duminică, când mii de manifestanţi au invadat traseul în plin Madrid, premierul a rămas ferm pe poziţii.

„Desigur, respingem întotdeauna violenţa. Este de la sine înţeles. Am făcut-o întotdeauna. Simţim, aşa cum am spus ieri, o profundă admiraţie şi un mare respect pentru sportivii noştri, pentru cicliştii din Turul Spaniei”, a continuat şeful guvernului spaniol.

„Dar simţim, de asemenea, un imens respect şi o profundă admiraţie pentru societatea civilă spaniolă, care se mobilizează împotriva nedreptăţii şi îşi apără convingerile în mod paşnic”, a adăugat el, referindu-se la manifestanţii pro-palestinieni care au perturbat cursa ciclistă aproape în fiecare zi, în special duminică, în ultima etapă.

„Poziţia noastră este clară şi categorică: atâta timp cât barbaria nu încetează, nici Rusia, nici Israelul nu ar trebui să participe la nicio competiţie internaţională”, a continuat el, în cadrul unei reuniuni cu deputaţii socialişti din Parlament.

Cu o zi înainte, ultima etapă a Vuelta, unul dintre cele mai importante evenimente sportive din ţară, a fost întreruptă în ciuda măsurilor de securitate sporite în capitală şi a unei mobilizări fără precedent a forţelor de ordine.

Zeci de mii de persoane – 100.000, potrivit guvernului – au invadat traseul cu steaguri şi pancarte pentru a denunţa „genocidul sionist” din Gaza, ducând la încheierea prematură a competiţiei.