Hamas induce în eroare locuitorii din Gaza cu privire la zonele sigure, spune Israelul

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că vor „crește ritmul atacurilor” în Gaza City, având ca scop „vizarea infrastructurii teroriste a Hamas, perturbarea pregătirii operaționale și reducerea amenințării pentru forțele noastre”, printre alte obiective, scrie The Jerusalim Post.

Hamas induce în eroare palestinienii din Gaza City cu privire la disponibilitatea zonelor sigure în sud, a transmis Coordonatorul israelian pentru Activități Guvernamentale în Teritorii (COGAT), îndemnând locuitorii să evacueze și să nu cadă pradă a ceea ce a numit o „campanie falsă”.

„În ultimele zile, organizația teroristă Hamas a derulat o campanie falsă menită să împiedice pe voi, locuitorii din Gaza, să vă deplasați din nordul Fâșiei Gaza către sud pentru siguranța și protecția voastră”, a scris șeful COGAT, general-maior Ghassan Alian, pe pagina sa de Facebook în limba arabă.

„Pentru a risipi norul minciunilor, este important să clarificăm situația. Contrar afirmațiilor Hamas, există spații disponibile în zona umanitară pentru instalarea corturilor. Nu vă lăsați păcăliți de minciunile Hamas, care dorește să vă folosească ca scut uman pentru obiectivele sale criminale.”

Alian a adăugat: „Hamas vă pune în pericol și vă afectează familiile. Trebuie să cunoașteți adevărul și să urmați instrucțiunile de evacuare. Acestea sunt instrucțiuni care vă pot salva viața.” COGAT a publicat, de asemenea, hărți cu locațiile din zona umanitară desemnată în sudul Gaza unde se pot instala corturi pentru cei strămutați.

IDF a intensificat avertismentele către civilii din Gaza City pentru a evacua. Pliante și apeluri telefonice au fost trimise locuitorilor pentru a-i încuraja să plece. Estimările actualizate ale armatei indică faptul că aproximativ 150.000 din cei aproximativ un milion de locuitori ai orașului s-au evacuat până în prezent.

Ajutoarele umanitare continuă să ajungă în Fâșia Gaza. Aproape 170 de camioane cu alimente, medicamente și alte provizii esențiale au intrat marți prin punctele de trecere Kerem Shalom și Zikim, potrivit COGAT. Alte aproximativ 310 camioane au fost colectate de Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale de pe partea Gaza a punctelor de trecere pentru distribuție. „Conținutul a sute de camioane așteaptă încă să fie colectat pe partea Gaza a punctelor de trecere”, se menționează.

Cisterne cu combustibil al ONU au intrat, de asemenea, pentru a sprijini operațiunile umanitare esențiale, în timp ce peste 250 de palestinieni bolnavi – majoritatea copii – și îngrijitorii lor au fost evacuați prin Kerem Shalom la punctul de trecere Allenby în Iordania pentru tratament în străinătate.

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar 252 de israelieni și străini au fost luați ostatici în atacurile Hamas asupra comunităților israeliene de lângă granița cu Gaza pe 7 octombrie. Dintre cei 48 de ostatici rămași, se crede că aproximativ 20 sunt încă în viață.