Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, criticat de Uniunea Ciclistă Internațională pentru sprijinirea protestelor anti-Israel în Turul Spaniei

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a fost criticat pentru sprijinirea protestelor anti-Israel care au pus probleme desfășurării optime a competiției de ciclism Vuelta a Espana. Mai multe demonstrații împotriva prezenței echipei Israel Premier Tech au dus la anularea ultimei etape și la scurtarea altor două, punând în pericol siguranța cicliștilor, transmite RFI România.

„Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) își exprimă dezaprobarea totală și profunda îngrijorare față de evenimentele care au marcat ediția din 2025 a La Vuelta Ciclista a España, în special oprirea bruscă a etapei finale de ieri (duminică, n.r) de la Madrid, o consecință directă a unei serii de incidente legate de demonstrațiile pro-palestiniene” se scrie într-un comunicat al forului diriguitor al ciclismului mondial. „De când cursa a ajuns pe teritoriul spaniol, Vuelta a fost perturbată aproape zilnic de acțiuni militante: persoane care au pătruns în pluton, aruncând cu urină, punând în pericol cicliștii și provocând leziuni fizice, unii dintre ei suferind accidente, rănindu-se și fiind nevoiți să abandoneze cursa. Confruntați cu aceste incidente, organizatorii cursei au reacționat rapid și calm, luând măsuri de urgență pentru a asigura continuitatea evenimentului. Au acționat cu un profesionalism exemplar, respectând autonomia și independența sportului. De asemenea, regretăm faptul că prim-ministrul Spaniei și guvernul său au susținut acțiuni care ar putea împiedica buna desfășurare a unei competiții sportive și, în unele cazuri, și-au exprimat admirația față de demonstranți. Această poziție este în contradicție cu valorile olimpice ale unității, respectului reciproc și păcii. De asemenea, ea pune sub semnul întrebării capacitatea Spaniei de a găzdui evenimente sportive internaționale majore, asigurându-se că acestea se desfășoară în condiții de siguranță și în conformitate cu principiile Cartei Olimpice.” continuă comunicatul UCI. „UCI condamnă cu fermitate exploatarea sportului în scopuri politice în general, și în special din partea unui guvern. Sportul trebuie să rămână autonom pentru a-și îndeplini rolul de instrument al păcii. Este inacceptabil și contraproductiv ca sportul nostru să fie deturnat de la misiunea sa universală. În plus, există platforme dedicate unde țările pot discuta diferențele dintre ele.” se mai spune în comunicatul UCI.

Organizatorii Vuelta au fost nevoiți să anuleze etapa finală de la Madrid, după ce scurtaseră etapa a 10-a la Bilbao și a 17-a, care trebuia să se termine cu o ascensiune în nord vestul Spaniei.

„Vreau să îmi exprim regretul, dar mai ales să condamn ceea ce s-a întâmplat în ultima etapă a Vuelta a Espana”, a declarat Javier Guillen, managerul general al Turului Spaniei în cadrul conferinței de presă din capitala Spaniei. „Imaginile vorbesc de la sine. Consider că tot ceea ce s-a întâmplat este absolut inacceptabil.”

De asemenea, nici câștigătorul ediției din 2025 a Vuelta, danezul Jonas Vingegaard, nu a fost de acord cu cele întâmplate.

„Este păcat că un moment atât de memorabil ne-a fost răpit. Sunt foarte dezamăgit de acest lucru. Așteptam cu nerăbdare să sărbătoresc această victorie împreună cu echipa mea și cu fanii. Toată lumea are dreptul să protesteze, dar nu într-un mod care să ne influențeze sau să ne pună în pericol cariera.” a spus Vingegaard.

Vorbind duminică înaintea încheierii Vuelta la un miting al Partidului Socialist (al cărui lider este) de la Málaga, prim ministrul Sánchez a declarat: „Pe măsură ce Vuelta se apropie de final, transmitem tot respectul și recunoștința noastră sportivilor, dar și aprecierea noastră poporului spaniol care se mobilizează pentru cauze juste, precum Palestina.” Luni, premierul Sanchez a spus că Rusia și Israel ar trebui suspendate din toate competițiile sportive până la încheierea războaielor din Ucraina și Gaza.