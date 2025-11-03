Reporter de Iași: doi soți care lucrează la Romsilva au contracte cu regia de 4,5 milioane de euro, în ultimii doi ani / Interpusă e o verișoară: văduvă de 56 de ani, care locuiește într-o casă de 50 mp în satul Cracăul Negru
O văduvă de 56 de ani, ce locuiește într-o casă modestă de 50 mp în satul Cracăul Negru, a încheiat în 2024 și 2025 contracte cu Direcția Silvică Neamț în valoare totală cumulată de peste 23 milioane lei, echivalentul a peste 4,5 milioane de euro. Toată averea ei: un acoperiș nou și 2 metri cubi de lemne descărcați în curte.
Reporter de Iași a descoperit însă cine se află în spatele ei, o familie care lucrează la Direcția Silvică Neamț.
Societatea Valdo Forest are contracte de 23 milioane de lei cu Romsilva, în 2024-2025, pentru exploatare lemn și întreținere, iar sediul firmei și numerele de contact sunt ale familiei Dogariu. Chiar și domeniul web e înregistrat pe același nume
Alina Dogariu a semnat declarație de incompatibilitate pe proprie răspundere. Directorul executiv al Romsilva Neamț a sesizat Poliția, după ce un denunț anonim a devenit public, însă poliția n-a făcut nimic în 6 luni.
Gaterul din Crăcoani e plin de cherestea și are mulți muncitori. Firma are o medie de 1 milion de lei/an profit net. Nimeni nu deranjează afacerile familiei Dogariu din Romsilva.
Ancheta poate fi citită în Reporter de Iași.
