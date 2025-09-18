Premierul Dorin Recean, după suspendarea extrădării lui Plahotniuc: „Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe”

Premierul Dorin Recean a reacționat la decizia autorităților din Grecia de a suspenda extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Șeful Executivului susține că instituțiile statului vor investiga cum a reușit fostul lider democrat să împiedice transferul său la Chișinău, potrivit Rador Radio România.

„Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe. Și noi – cetățenii acestei țări – trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a declarat Recean.

Pe 17 septembrie, ZdG a dezvăluit că extrădarea în R. Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în detenție în Grecia, nu va fi realizată la data de 25 septembrie, așa cum a fost stabilit anterior

Într-o corespondență oficială datată cu 17 septembrie, autoritățile elene au notificat Biroul Interpol de la Chișinău că transferul nu va avea loc la data stabilită inițial, menționând expres că extrădarea „nu va avea loc pe 25 septembrie, așa cum era programată”, fără a fi anunțate motivele.

Ulterior, Procuratura Generală a confirmat că a fost notificată, prin intermediul Interpol, despre decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene din 17 septembrie, prin care extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a fi precizate motivele acestei măsuri.

