Premierul Ciolacu, despre turneul african al președintelui Iohannis: Ar fi trebuit să mergem mai demult în Africa/ Eu aș fi organizat cu totul altfel și aș fi avut o cu totul altă abordare

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că președinții României ar trebui să meargă mai des în vizite în Africa pentru că România a avut relații bune cu țările de pe acest continent pe vremea comunismului.

El a fost întrebat la Europa FM ce părere are despre imaginile apărute în presă din vizita președintelui Iohannis în Africa: „Știți foarte bine că în Africa am avut pe timpul comunismului niște relații apropiate. Cred că ar fi trebuit continuate aceste relații, să luăm și părțile bune care au existat pe timpul comunismului și care n-au fost cu foarte mari costuri și ar fi trebuit totuși președinții României să meargă mai des. Este o diferență de de cultură, de obiceiuri între Europa și cu ceea ce ne-am obișnuit. Și cu Africa România a evoluat evoluat fantastic.”

În contextul în care președintele Iohannis a plecat în acest turneu african cu o aeronavă închiriată, premierul Ciolacu a spus că el crede că ar fi necesară o aeronavă prezidențială. Întrebat despre călătoriile președintelui Iohannis cu aeronava închiriate cu dotări considerate de lux, precum și despre faptul că sunt confidențiale costurile acestora, premierul a spus: „Nu sunt eu cel în măsură și să exprim pentru că eu știu că președintele României este ales de către români. Românii au întotdeauna dreptate. În acel moment, românii au hotărât pe cine să aleagă.

Reporter : Eu vă întreb despre o conduită de acum. De la alegerile acelea au trecut 4 ani.

Marcel Ciolacu: Întrebați ce aș făcut eu? Nu aș fi mers.

Reporter: Nu ați fi mers în Africa sau nu ați fi mers cu acel avion?

Marcel Ciolacu: Părerea mea e că ar fi trebuit să mergem mai demult în Africa, să și pregătim aceste vizite și să explicăm că România a evoluat foarte mult, pentru că sunt lucruri poate care nu ni se păreau extraordinare când era sub comunism. Dar acum, totuși, intrând în civilizația europeană, mi se par tot discrepante.”

Cât despre faptul că președintele Iohannis nu a fost însoțit de oameni de afaceri sau de vreun ministru, Marcel Ciolacu a spus că nu a organizat el vizita șefului statului.

„Eu aș fi organizat cu totul altfel și aș fi avut o cu totul altă abordare. Vă pot spune de ce am făcut eu când m-am dus la Malaga. Vă pot spune ce am făcut când m-am dus la Berlin. Vă pot spune ce am făcut când am fost în Israel, vă pot spune ce am făcut în Egipt. Vă pot spune ce vreți dvs. despre ceea ce am făcut eu.​​”, a adăugat premierul Ciolacu.