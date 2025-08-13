G4Media.ro
Premierul Bolojan discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan are discuţii miercuri la Palatul Victoria cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, care vizează măsuri privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal, au declarat pentru Agerpres surse guvernamentale.

La şedinţa de la ora 11:00 urmează să fie prezenţi reprezentanţii instituţiilor aflate în finanţarea/coordonarea/subordinea sau sub autoritatea Guvernului, respectiv a SGG şi a premierului şi vor fi abordate „măsuri privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal”, potrivit aceloraşi surse.

În subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi a premierului se află peste 30 de instituţii (agenţii, departamente, institute, comisii, oficii şi altele).

Bolojan a promis încă de la începutul mandatului reducerea numărului de agenții guvernamentale fie prin comasare, fie prin desființare.

