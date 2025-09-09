Premierul Bolojan: „Dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii” / UPDATE Purtătorul de cuvânt al Executivului: „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la TVR, că vârsta de pensionare trebuie să crească „la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale”, pentru că altfel România va ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Șeful Guvernului nu a precizat clar când are în vedere adoptarea unei legi pentru creșterea vârstei standard de pensionare în România.

UPDATE: „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. Premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință”, a precizat marți dimineață purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru G4Media.

Ilie Bolojan a făcut declarația privind vârsta de pensionare, în contextul în care a fost întrebat dacă în pachetul trei de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea se va afla și creșterea vârstei de pensionare pentru celelalte categorii de pensionari speciali.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască.

Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000 și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani.

Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Vârsta de pensionare în România

Vârsta standard de pensionare este în România de 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei, cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani și stagiu complet de 35 de ani. Vârsta de pensionare pentru femei este într-un proces etapizat de creștere, astfel încât în anul 2035 să fie de 65 de ani, la fel ca pentru bărbați.

Creșterea etapizată a vârstei de pensionare a început din anul 2011: petru bărbați a crescut de la 56 la 65 de ani, iar pentru femei de la 55 la 63 de ani. Potrivit noi legi a pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024, vârsta de pensionare pentru femei va ajunge la 65 de ani în anul 2035.

