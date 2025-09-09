G4Media.ro
Premierul Bolojan: „Dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate…

Ilie Bolojan
Foto: InquamPhotos / George Călin

Premierul Bolojan: „Dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii” / UPDATE Purtătorul de cuvânt al Executivului: „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”

9 Sep 2 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la TVR, că vârsta de pensionare trebuie să crească „la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale”, pentru că altfel România va ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Șeful Guvernului nu a precizat clar când are în vedere adoptarea unei legi pentru creșterea vârstei standard de pensionare în România.

  • UPDATE: „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. Premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință”, a precizat marți dimineață purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru G4Media.

Ilie Bolojan a făcut declarația privind vârsta de pensionare, în contextul în care a fost întrebat dacă în pachetul trei de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea se va afla și creșterea vârstei de pensionare pentru celelalte categorii de pensionari speciali.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască.

Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000 și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani.

Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Vârsta de pensionare în România

Vârsta standard de pensionare este în România de 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei, cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani și stagiu complet de 35 de ani. Vârsta de pensionare pentru femei este într-un proces etapizat de creștere, astfel încât în anul 2035 să fie de 65 de ani, la fel ca pentru bărbați.

Creșterea etapizată a vârstei de pensionare a început din anul 2011: petru bărbați a crescut de la 56 la 65 de ani, iar pentru femei de la 55 la 63 de ani. Potrivit noi legi a pensiilor, care a intrat în vigoare în septembrie 2024, vârsta de pensionare pentru femei va ajunge la 65 de ani în anul 2035.

Vârsta de pensionare în țările europene

varsta de pensionare in tarile europene
Sursa: Eurostat

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Speranța de viață a bărbaților in România este de 71.5 ani, vârstă de pensionare a bărbaților este de 65 ani. Cât să mai crească vârstă de pensionare a bărbaților? Până la 72?
    Înțeleg pentru speciali și femei.
    Oricât de „nesustenabila” devine pensia își pierde sensul dacă sustenabila este doar dacă mori înainte de a-ți fi acordată!
    Oricum in UE, unde sunt bărbați care trăiesc in medie până aproape de 80 ani vârsta medie de pensionare a bărbaților este de 64,3. Deci consider că la bărbați nespeciali NU mai este loc de manevră INDIFERENT cât de nesustenabila devine.
    Da, este loc de manevră la femei și la speciali.

  2. Deci in Romania un pensionar se bucura de pensie doar vreo 8 ani de zile comparativ cu 18 ani cat se bucura pensionarii din Vest. Nu mai vorbim de speranta de viata medie. Ce facem nea Bolovan? Muncim pana crapam? In Romania dupa ce ai implinit 50 de ani nu se mai uita nici un angajator la tine, dar ii tinem pe oameni in campul muncii pana la 70 de ani sau mai mult?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.