G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Prefectul de Brașov, Cătălin Văsii, a preluat conducerea filialei PNL / Adrian…

Adrian Viștea și Cătălin Văsii, fostul și actualul președinte al PNL Brașov
Sursa foto: Facebook / Cătălin Văsii

Prefectul de Brașov, Cătălin Văsii, a preluat conducerea filialei PNL / Adrian Veştea a fost ales prim-vicepreşedinte al partidului la nivel naţional

Articole13 Aug 0 comentarii

Prefectul judeţului Braşov, Cătălin Văsii, a preluat conducerea filialei PNL Braşov de la Adrian Veştea, ales prim-vicepreşedinte al partidului la nivel naţional, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am predat conducerea filialei PNL Braşov colegului meu, Cătălin Văsii, conform statutului partidului, după aproape 10 ani în care am avut onoarea să coordonez această echipă. Schimbarea vine odată cu alegerea mea ca prim-vicepreşedinte al PNL la nivel naţional – o responsabilitate care mă onorează şi mă motivează să contribui, dintr-o nouă poziţie, la consolidarea partidului nostru în întreaga ţară. Dar vreau să fie foarte clar: nu plec de lângă echipa PNL Braşov. Rămân implicat, aproape de proiectele noastre şi de oamenii care au fost alături de mine în toţi aceşti ani”, a transmis Adrian Veştea într-o postare pe Facebook.

Conform lui Veştea, noul preşedinte al PNL Braşov este „un om de administraţie, implicat politic şi care cunoaşte foarte bine nevoile comunităţii” şi care „va aduce energie nouă, stabilitate şi rezultate concrete pentru Braşov”.

La rândul său, Văsii a transmis că „organizaţia judeţeană a PNL rămâne unită”.

„Organizaţia Judeţeană Braşov a PNL rămâne unită, iar prioritatea mea este să o consolidăm, prin efort comun, să continuăm munca începută şi să răspundem cât mai bine nevoilor comunităţii judeţului nostru”, a scris Văsii pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.