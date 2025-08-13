Prefectul de Brașov, Cătălin Văsii, a preluat conducerea filialei PNL / Adrian Veştea a fost ales prim-vicepreşedinte al partidului la nivel naţional

Prefectul judeţului Braşov, Cătălin Văsii, a preluat conducerea filialei PNL Braşov de la Adrian Veştea, ales prim-vicepreşedinte al partidului la nivel naţional, transmite Agerpres.

„Am predat conducerea filialei PNL Braşov colegului meu, Cătălin Văsii, conform statutului partidului, după aproape 10 ani în care am avut onoarea să coordonez această echipă. Schimbarea vine odată cu alegerea mea ca prim-vicepreşedinte al PNL la nivel naţional – o responsabilitate care mă onorează şi mă motivează să contribui, dintr-o nouă poziţie, la consolidarea partidului nostru în întreaga ţară. Dar vreau să fie foarte clar: nu plec de lângă echipa PNL Braşov. Rămân implicat, aproape de proiectele noastre şi de oamenii care au fost alături de mine în toţi aceşti ani”, a transmis Adrian Veştea într-o postare pe Facebook.

Conform lui Veştea, noul preşedinte al PNL Braşov este „un om de administraţie, implicat politic şi care cunoaşte foarte bine nevoile comunităţii” şi care „va aduce energie nouă, stabilitate şi rezultate concrete pentru Braşov”.

La rândul său, Văsii a transmis că „organizaţia judeţeană a PNL rămâne unită”.

„Organizaţia Judeţeană Braşov a PNL rămâne unită, iar prioritatea mea este să o consolidăm, prin efort comun, să continuăm munca începută şi să răspundem cât mai bine nevoilor comunităţii judeţului nostru”, a scris Văsii pe Facebook.