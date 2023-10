Povestea adevărată și scandaloasă din spatele filmului Pain Hustlers de pe Netflix, aflat în topul preferințelor și în România

După Painkiller și adaptarea modernizată a filmului The Fall of the House of Usher, Netflix își continuă seria recentă de drame inspirate de industria farmaceutică cu un alt titlu: Pain Hustlers. Cu Chris Evans și Emily Blunt în rolurile principale, comedia întunecată, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Toronto luna trecută, urmărește o mică companie care promovează dependența de fentanil la pacienți neștiutori. Filmul îi va lăsa, fără îndoială, pe spectatori cu o mulțime de întrebări – și pe bună dreptate, pentru că se bazează pe o poveste adevărată, relatază revista Elle.

Iată o explicație a Pain Hustlers pentru a vă ajuta să separați realitatea de ficțiune.

Sămânța filmului a pornit de la un articol de investigație publicat în 2018 de Evan Hughes pentru New York Times Magazine despre Insys, o companie fondată de miliardarul John Kapoor. Kapoor a promovat produsul opioid Subsys, un analgezic foarte puternic, folosit inițial pentru a trata durerile provocate de cancerul „revoluționar”. Acesta se baza de fapt pe un medicament generic, dar Insys i-a atașat un sistem de administrare prin pulverizare care i-a permis să îl promoveze ca pe un produs premium. (În film, medicamentul opioid care se vinde se numește Lonafin, iar compania se numește Zanna).

Kapoor a găsit succesul prin ceea ce se numea un „program de promotori”. În realitate, el îi făcea pe medici să prescrie pacienților vulnerabili medicamente inutile și care creează o dependență foarte mare. În 2020, Kapoor a fost condamnat la închisoare pentru coruperea medicilor și pentru „conspirație de șantaj” și i s-a ordonat să execute 66 de luni de închisoare.

„Acesta era un fel de startup războinic și aveau această poveste sălbatică de la zdrențe la bogăție”, a spus Hughes despre povestea originală. „Aș folosi cuvântul „scandalos” pentru a descrie atât povestea, cât și filmul – și ai putea spune scandalos în două sensuri ale cuvântului. Există scandalos în termeni de sălbatic, mai mare decât viața, haotic, amuzant, dar apoi există și scandalul moral al poveștii – toate acestea aveau loc și toate acestea se realizau pe fundalul pacienților care erau răniți.”

Hughes a continuat să transforme articolul într-o carte intitulată „The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Start-Up”. Povestea dramatică a corupției din industria farmaceutică a atras atenția regizorului David Yates, care a dezvoltat-o într-o narațiune fictivă, cu unele părți prezentate în structura unui documentar, ceea ce, cu siguranță, estompează și mai mult granițele dintre adevărat și fals.

Prin ce se deosebește filmul Pain Hustlers de carte și de articol?

Ei bine, umorul, în primul rând. Povestea Insys este, în cele din urmă, foarte tragică, din cauza tuturor persoanelor reale implicate care au dezvoltat dependențe sub îngrijirea unor medici în care aveau încredere. Yates a vrut ca tonul filmului să fie foarte diferit, cu scopul de a amuza, dar și de a educa.

„Întotdeauna am simțit că am vrut să fie cât mai subversiv, cât mai obraznic și cât mai diferit față de acestea”, a explicat Yates pentru Time. „În primul rând am vrut să aducem publicul în fața problemelor și a crizei opioidelor în general”.

El a mai spus: „Am vrut să fie nebunesc și anarhic și distractiv… Până la sfârșitul poveștii, am vrut ca aceasta să aibă o greutate reală din punct de vedere emoțional.”

Iar lumea din Pain Hustlers a fost făcută mai mică, pentru a permite o dezvoltare mai raționalizată a personajelor. Acțiunea filmului este plasată în Florida, unde cel mai probabil existau reprezentanți de vânzări pentru Insys, dar vânzătorii Insys se aflau în toată SUA, așa că, de fapt, era o operațiune mult mai mare.

Este Liza Drake din Pain Hustlers o persoană reală?

În film, Yates se concentrează asupra personajului principal, Liza Drake (Emily Blunt). Liza este mai degrabă un personaj compozit care reprezintă mai multe puncte de vedere din articol. Ea este o mamă singură care este disperată să aibă grijă de ea și de fiica ei și ajunge să facă parte dintr-o corporație sordidă care manipulează în mod clar oamenii pentru vânzări. Deși se descurcă foarte bine la început, lucrurile încep să scape de sub control.

Yates a declarat pentru Time că personajele Lisei sunt emblematice pentru tipul de oameni care au ajuns în echipa de vânzări a Insys.

„Era formată din tineri care erau adesea depășiți de situație și erau înfometați de succes, iar o mare parte din asta este întruchipată în ea”, a explicat el.

Cine este John Kapoor în Pain Hustlers?

Excentricul și germofobul Jack Neel (Andy Garcia) este probabil o versiune a lui Kapoor, dar, așa cum indică schimbarea numelui, este și el un personaj fictiv.

Iar Pete Brenner, interpretat de Chris Evans, seamănă cel mai mult cu unul dintre protagoniștii din articolul lui Hughes, Alec Burlakoff. În film, Pete o întâlnește pe Liza la un club de striptease unde aceasta este pe cale să își piardă locul de muncă; în articolul lui Hughes se menționează că Insys a angajat o „fostă dansatoare exotică”.

A existat o mamă singură cu o fiică în povestea Insys?

Evenimentele reale din Pain Hustlers sunt similare cu cele din articol, dar personajele fictive creează oportunități de dramatizare. Într-un punct important al intrigii filmului, fiica fictivă a Lisei are epilepsie și o tumoare pe creier. Acest lucru oferă un anumit context pentru luarea deciziilor ei și ceea ce îi liniștește conștiința pe măsură ce ajunge să înțeleagă exact cât de grav înșală oamenii. Și face legătura între vânzarea medicamentului și consumul real de droguri într-o situație medicală personală.

Existența Lisei a creat, de asemenea, un nou personaj interpretat de comedianta Catherine O’Hara, mama ei Jackie, care în cele din urmă devine și ea reprezentant de vânzări.

„Întotdeauna am fost fascinată de vânzători și de ceea ce fac ei și de latura morală a industriei farmaceutice atunci când se grăbesc să facă bani”, a declarat Yates pentru Entertainment Weekly. „Elemente ale poveștii sunt, evident, în concordanță cu ceea ce Evan Hughes a documentat în cartea sa, dar am creat-o pe Liza Drake, am creat relația pe care o are cu fiica ei, Phoebe, doar ca o modalitate de a permite publicului să se conecteze cu un singur personaj și să ne poarte prin poveste.”

Yates a precizat că „aceasta nu este deloc povestea Insys în detaliu”. El a explicat: „Este inspirată de asta – de marginile acestei industrii și de modul în care ei exploatează un sector foarte marginal al industriei de sănătate și fac o avere din asta”.