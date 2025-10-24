Populism deșănțat la AUR: eurodeputata Georgiana Teodorescu deplânge numărul mare de cancere la femei, deși partidul extremist a cerut acum jumătate de an stoparea vacinării împotriva cancerului de col uterin

Eurodeputata partidului extremist AUR Georgiana Teodorescu a deplâns vineri într-un comunicat faptul că România are cea mai mare rată a mortalității prin cancer la femei din Uniunea Europeană. Ea este membră a partidului care, alături de celelalte formațiuni extremiste din Parlament SOS și POT, a cerut oficial guvernului să stopeze vaccinarea împotriva cancerului de col uterin (vaccinarea HPV).

Georgiana Teodorescu a amintit statisticile dure care arată că șase din zece românce diagnosticate mor, iar peste 80% dintre cazuri sunt descoperite prea târziu, și a dat vina pe UE, susținând că ”în timp ce Bruxelles-ul alocă miliarde pentru arme și tranziția verde, femeile din România mor pentru că nu au acces la un simplu test gratuit”. Blamarea UE, în ciuda miliardelor de euro investite în sănătate în România, face parte din discursul AUR similar cu propaganda rusă.

Ea nu a spus nici un cuvânt despre moțiunea AUR de stopare a vaccinării împotriva cancerului de sân și împotriva ROR (rujeolă-oreion-rubeolă).

Reamintim că 28 de senatori AUR, în frunte cu liderii de grup Petrișor Peiu și Sorin Lavric, au semnat în 7 mai 2025 o moțiune simplă cu numele ”Vaccinuri, minciuni și tăcere. Ministrul Rafila trebuie să plece”.

În moțiune, senatorii AUR, alături de cei de la SOS și POT au cerut explicit suspendarea ”imediată a campaniilor de vaccinare obligatorii pentru copii”.

În fața celei mai mari scăderi a ratei de vaccinare la copii, parlamentarii extremiști invocau, fără absolut nici o probă științifică, presupuse modificări ale formulei vaccinului ROR și creșteri ale efectelor adverse raportate în România și în alte state UE. De asemenea, parlamentarii extremiști invocau, tot fără probe științifice, lipsa unei evaluări a beneficiilor vaccinului HPV.

Rata de vaccinare a copiilor din România s-a prăbușit din cauza campaniilor de dezinformare

Un studiu al organizației Salvați Copiii a arătat criza vaccinării din România. Tot mai mulți părinți aleg să nu-și vaccineze copiii, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, dacă pentru prima doză acceptarea este relativ bună, la rapel rata scade dramatic, ajungând în unele comunități până la doar 20%, în condițiile în care România a înregistrat 77.8% dintre toate

cazurile de rujeolă din UE, potrivit Salvați Copiii.

Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului, arată datele unui studiu calitativ complex al Salvați Copiii România.

De asemenea, studiul Salvați Copiii arată că medicii de familie și asistenții medicali comunitari identifică o reticență generală și un interes scăzut cu privire la vaccinul anti HPV.