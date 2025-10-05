G4Media.ro
Sursa foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Polonia în alertă: A mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie / O persoană a murit, nouă au fost rănite

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit guvernatorului regiunii Zaporijjie (sud-est), Ivan Fedorov, acest „atac combinat” rus a ucis o femeie şi a rănit nouă persoane.

Pe Telegram, el a publicat fotografii care par să arate locul afectat, cu o clădire cu mai multe etaje parţial distrusă. La ora locală 04:09 (01:09 GMT) era în vigoare o alertă aeriană în toată Ucraina.

Rusia intensifică atacurile pe măsură ce temperaturile scad, vizând în special instalaţiile energetice ucrainene. Armata sa a lansat săptămâna aceasta cea mai amplă ofensivă împotriva infrastructurilor de gaze din Ucraina, iar sâmbătă, atacurile au întrerupt alimentarea cu energie electrică a aproximativ 50.000 de locuinţe din regiunea Cernihiv (nord).

La rândul lor, forţele armate poloneze au anunţat duminică pe X desfăşurarea de avioane şi punerea în stare de alertă a apărării terestre pentru a proteja spaţiul aerian al ţării, în special în regiunile apropiate de Ucraina.

