avion f-16 in zbor
Sursa foto: Depositphotos / Tomasz Warszewski

Polonia a semnat un contract de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea avioanelor F-16

Polonia a semnat un contract în valoare de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare americane F-16, a anunţat miercuri ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters.

Forţele aeriene poloneze dispun de 48 de avioane F-16C/D Block 52+, achiziţionate între anii 2006 şi 2008, transmite Agerpres.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat la o conferinţă de presă că lucările de modernizare pentru flota de avioane F-16 vor fi realizate în Polonia, la uzina pentru aviaţie militară Wojskowe Zaklady Lotnicze.

„Capabilităţile avioanelor F-16 versiunile C şi D sunt în continuare bune, dar după 20 de ani au devenit insuficiente în faţa ameninţărilor”, a explicat el demersul de modernizare a flotei.

„Trebuie îmbunătăţite capabilităţile de recunoaştere, de comunicaţii, de integrare cu (avioanele) F-35, cu tancurile, cu (elicopterele) Apache, precum şi abilitatea de a opera în orice condiţii”, a mai spus ministrul polonez.

După invazia rusă asupra Ucrainei, Polonia s-a lansat într-un program costisitor de înarmare, pentru care şi-a sporit bugetul apărării până la 4,7% din PIB pentru anul acesta şi intenţionat să-l crească la 5% din PIB în 2026, şi îndeamnă celelalte state membre ale UE să-i urmeze exemplul la acest capitol, deşi multe dintre aceste ţări nu-i împărtăşesc abordarea.

După ce a încheiat numeroase contracte pentru achiziţii masive de armament, în special cu SUA şi Coreea de Sud, Polonia a devenit cel mai mare cumpărător european de arme americane şi se poziţionează ca un jucător cheie în faţa Rusiei, potrivit Ministerului Apărării de la Varşovia.

