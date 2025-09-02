PNL îl acuză pe primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, de lipsă de comunicare cu aleşii din Consiliul Local

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Viceprimarul liberal al Ploieştiului, Zoia Staicu, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că lipseşte comunicarea dintre primarul Mihai Poliţeanu şi consilierii locali, preşedintele PNL Ploieşti, Daniel Nicodim, arătând, la rândul său, că edilul trebuie să înveţe să îi consulte pe aleşii din forul legislativ local, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei doi, alături de liderul grupului consilierilor PNL din Consiliul Local Ploieşti, Valentin Marcu, au susţinut o conferinţă de presă în care au explicat motivele pentru care aleşii PNL nu au votat intrarea pe ordinea de zi a CL a unui proiect care vizează achiziţia a 20 de tramvaie noi.

„Miza asta este cheltuirea banului public cu responsabilitate, pentru că noi trecem, ca ţară, (…) printr-o perioadă de criză, avem un deficit. (…) Sunt măsurile care se iau acum pentru salvarea acestei situaţii. (…) domnul Poliţeanu va trebui să înţeleagă exact modul în care funcţionează democraţia şi administraţia publică locală. Primarul este primar, are atribuţiile sale, pe când consiliul local este consiliul local. Consilierii sunt votaţi. Sunt trimişi de ploieşteni acolo şi au dreptul la propria opinie. Dacă opinia e bună, cu atât mai bine. Dacă opinia e proastă, atunci ei vor fi sancţionaţi la vot. Consilierii, fie ei liberal sau de altă culoare politică, nu sunt la cheremul primarului, care, în 10 luni, la primul proiect blocat a început să bată din picior şi să ne pârască pe la Bolojan şi pe la alţi preşedinţi de partid. Am văzut apelul către domnul Bolojan, prin care ne ceartă că nu am votat două proiecte de hotărâre”, a spus Nicodim.

Liderul grupului consilierilor PNL din Consiliul Local Ploieşti, Valentin Marcu, a explicat că proiectul referitor la achiziţia celor 20 de tramvaie nu a putut fi analizat corespunzător, întrucât a fost pus la dispoziţia consilierilor cu două ore înainte de şedinţă.

„Lipseşte comunicarea între primar şi consilieri”, a precizat viceprimarul liberal, Zoia Staicu, în timp ce Daniel Nicodim a arătat că primarul trebuie să înveţe să facă echipă şi să consulte consilierii.

Întrebat care va fi poziţia aleşilor PNL Ploieşti în şedinţa de miercuri a CL, pe ordinea de zi a căreia se află din nou acest proiect, Nicodim a explicat că se va cere achiziţia a doar 10 tramvaie, urmând ca flota să fie completată în viitor, în funcţie de posibilităţile economice.

Pe de altă parte, PSD Ploieşti a organizat, marţi, o dezbatere publică, la care au participat consilieri ai acestui partid, primarul Mihai Poliţeanu, viceprimarii Ploieştiului şi cetăţeni, în cadrul căreia consilierul PSD Robert Vâscan a explicat poziţia aleşilor acestui partid faţă de proiectul de achiziţie a tramvaielor.

El a invocat costurile proiectului, dar şi faptul că tramvaiul presupune costuri mai ridicate de operare decât alte mijloace de transport în comun.

La rândul său, primarul Mihai Poliţeanu a arătat că liniile de tramvai şi trama stradală au fost reabilitate în urmă cu circa 15 ani, dar şi că renunţarea la calea de rulare a tramvaiului ar presupune costuri „uriaşe”, mult mai mari decât achiziţia de tramvaie noi.

Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, le-a scris preşedinţilor PNL, PSD şi USR, în contextul unui blocaj în Consiliul Local, cerându-le acestora să se implice în sprijinul ploieştenilor şi invitându-i în oraş pentru a vedea şi simţi problemele cu care cetăţenii se confruntă.

Potrivit textului scrisorii deschise adresate celor trei lideri naţionali ai PNL, PSD şi USR, postată, luni, pe pagina de Facebook a lui Poliţeanu, primarul atrage atenţia asupra faptului că Ploieştiul „a rămas în urmă” din cauza „incompetenţei şi relei-voinţe a fostelor administraţii, care fie nu au accesat fonduri nerambursabile fie le-au pierdut”.

„Rezultatul? Una dintre cele mai scăzute rate de atragere a fondurilor europene din România (aproape nimic în ultimii 15 ani). Astăzi, în loc să recuperăm decalajul, la Ploieşti PSD, PNL şi USR aleg să blocheze orice proiect care poate îmbunătăţi lucrurile. În loc de dezbatere constructivă, avem refuz sistematic al dialogului. În loc de soluţii, avem alianţe din ce în ce mai sudate cu AUR pentru a opri orice proiect de dezvoltare. Această atitudine nu loveşte în primar aşa cum cred şi speră colegii dumneavoastră locali, ci în ploieştenii care plătesc preţul stagnării”, le-a transmis edilul preşedinţilor PNL, PSD şi USR.

Acesta dă exemplul şedinţei de săptămâna trecută a CL Ploieşti, când proiectul care vizează modernizarea lizierei din zona Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti a fost picat la vot, iar un altul privind achiziţia de tramvaie noi nu a fost votat pentru a fi introdus pe ordinea de zi.