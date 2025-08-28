Primarul din Ploieşti îi acuză pe liberali și social-democrați că-i blochează proiectele de dezvoltare, pentru că oamenii au ieşit cu miile în stradă la Zilele Oraşului: „Ei nu au văzut în asta oameni fericiţi, ci potenţiale voturi pentru mine. Asta-i doare”
Primarul din Ploieşti, Mihai Poliţeanu, ales ca independent, susţine că reprezentanţii PNL şi PSD din Consiliul Local blochează toate proiectele pe care el le propune pentru dezvoltarea oraşului. După ce, în ultimele săptămâni, Poliţeanu a organizat mai multe concerte în oraş, la care au participat mii de oameni, acum edilul consideră că politicienii de la PNL şi PSD îl boicotează pentru că organizarea acestor evenimente i-ar putea aduce capital electoral, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Într-un mesaj postat pe Facebook, joi după-amiază, în timpul desfăşurării unei şedinţe a Consiliului Local Ploieşti, primarul Mihai Poliţeanu îi acuză pe consilierii PSD şi PNL că au ”blocat” un proiect care viza realizarea unui parc în zona de sud a oraşului, dar şi că ”au blocat momentan” achiziţia a 20 de tramvaie noi ”prin refuzul de a pune pe ordinea de zi un contract de finanţare ramursabilă şi nerambursabilă (adică şi bani gratis)”.
Edilul consideră că atitudinea consilierilor PSD şi PN este generată de faptul că, de Zilele Oraşului, organizate recent, mii de oameni au ieşit în centrul Ploieştiului pentru a asista la concertele şi la celelalte evenimente organizate de municipalitate.
”PSD & PNL critică prin interpuşi toate încercările de dinamizare a oraşului şi, în acelaşi timp, sabotează proiectele de dezvoltare ale Ploieştiului! Şi ca să ştiţi: motivul real al războiului PSD&PNL cu ploieştenii a început după ce, de Zilele Republicii, aţi ieşit cu zecile de mii în centru. Ei nu au văzut în asta oameni fericiţi, ci potenţiale voturi pentru mine. Asta-i doare. Şi determină un nou conflict cu primarul, pentru că ei preferă să ţină oraşul blocat în subdezvoltare şi în certuri”, scrie Mihai Poliţeanu.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Preşedintele CJ Neamţ anunţă alocarea unui fond de rezervă de 300.000 lei pentru sprijinirea persoanelor afectate de dezastre: Am decis să renunţăm anul acesta la finanţarea „Zilele comunelor”, „Zilele Oraşului Târgu‑Neamţ” şi a unui festival
Primarul Ploieştiului acuză Garda de Mediu că „o doare în dos”, povestind cum comisarii de mediu nu s-au prezentat, timp de câteva ore, blocând astfel un control pe platforma unei foste rafinării de unde se simţea miros de poluare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.