Péter Magyar, noul star al opoziției din Ungaria: FIDESZ este o fabrică de putere care se folosește de maghiarii din Transilvania pentru a-și maximiza voturile

Péter Magyar a organizat în weekend la Budapesta cea mai mare demonstrație politică din ultimii ani, cu sute de mii de oameni care au mărșăluit în Piața Kossuth. În cadrul demonstrației s-a discutat despre starea actuală a lucrurilor în Ungaria, despre întrepătrunderea dintre biserică și stat, despre cazul de clemență atotcuprinzător și despre viitoarele alegeri europarlamentare din 9 iunie. Radio Târgu Mureș a reușit să obțină și un scurt interviu cu Magyar, care a fost întrebat și despre Transilvania și maghiarii din Transilvania, relatează Transtelex.ro

„Am primit multe întrebări din Ținutul Secuiesc, din Transilvania, foarte multe. Eu am fost cel mai surprins. Cred că oamenii de acolo devin din ce în ce mai conștienți de faptul că sunt de fapt folosiți din patru în patru ani pentru a cumpăra voturi sau pentru a obține voturi”, a răspuns Péter Magyar atunci când a fost întrebat cum ar dori să ajungă la maghiarii din Transilvania.

Acolo sunt și oligarhi NER, a subliniat el. El a subliniat că „nu cred că este nevoie ca cineva din Transilvania să vorbească despre Bayer Construct și Attila Balázs, ei știu exact care este cercul și cu cine au legătură. Deci poți păcăli oamenii cu investiții inutile, construind aeroporturi de genul acesta și fabrici care nu funcționează”. Pe Transtelex, am relatat în detaliu despre aeroportul privat din Gyergyóreme construit de Attila Balázs și despre fabricile pe care omul de afaceri favorit al NER le-a construit în satul său natal, folosind un ajutor substanțial din partea statului maghiar. Telex a realizat și un interviu cu Attila Balázs, pe care îl puteți citi aici.

„Cred că din ce în ce mai mulți oameni își dau seama de aceste lucruri”, a adăugat Péter Magyar. „Iubesc Transilvania, iubesc Ținutul Secuiesc, acest loc este foarte important pentru mine. Am fost la Cluj-Napoca nu cu mult timp în urmă și sunt mereu uimit de cât de mult s-a dezvoltat acest oraș și cât de departe a ajuns în comparație cu, să zicem, unul sau două orașe maghiare. Dar a venit dintr-un punct destul de jos. Evident, are un trecut foarte mare, are o cultură foarte mare, așa că este uimitor. Eu spun că poți învăța de peste tot. Evident, primul nostru ministru spune mereu în glumă că aveți 20 de prim-miniștri, în timp ce noi încă îl avem pe el ca prim-ministru. Eu vă întreb dacă este bine sau nu”, a spus el, rezumând relația sa cu Transilvania.

Ar putea lucra împreună cu UDMR – a întrebat reporterul de la Radio Tîrgu Mureș, adăugând că există o legătură foarte puternică între Fidesz și UDMR.

Péter Magyar a calificat această relație strânsă drept amuzantă, explicând că „UDMR și Fidesz au fost dușmani, iar Orbaniștii au fost mari susținători ai Partidului Popular din Transilvania și ai Tőkés. Apoi, după luptele interne din Fidesz, Kövér a fost dat la o parte și au decis să treacă la UDMR, pentru a maximiza voturile, deoarece UDMR avea acoperire pentru a aduce voturi la alegerile parlamentare”.

El a subliniat că „acesta este un bun exemplu al lipsei de principii în Fidesz. Când vine vorba de bani și putere, ei conspiră împotriva propriei mame. Apropo, cunosc și politicieni foarte corecți în UDMR”, a adăugat el. Revenind la primul său gând, el a subliniat cât de ridicol este faptul că „mai întâi a existat atât de multă discreditare a UDMR de către Fidesz, iar acum sunt aliați atât de buni”.

„Dar o vedem cu Fico în Slovacia, o vedem cu sârbii din sud. Este o fabrică de putere și, evident, se folosește de țările din jurul său și de economiile și politicienii lor”, a spus el, făcând paralele între politica Fidesz în Transilvania și în sud.

În încheiere, Magyar a subliniat că poate lucra cu oricine, dar nu are nevoie să formeze o coaliție cu UDMR pentru a avea o bună colaborare între el și partid.