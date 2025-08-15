O publicație maghiară pro-administrație Orbán acuză UE că favorizează România coruptă, în raport cu Ungaria, „elevul pe care-l ține în banca din spate pentru că nu ascultă poruncile” / „ DNA în România lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept”

Publicația maghiară hungarytoday.hu, a cărei linie editorială este pro administrație Viktor Orbán, lansează o serie de acuzații la adresa conducerii UE, într-un material de opinie cu titlul „Corupția este întotdeauna vina altcuiva – Morala în cazul Ungariei și României”, semnat de Ferenc Rieger.

Articolul subliniază că UE ar trata România cu mănuși pentru că, spre deosebire de Ungaria, este un „elev ascultător”, care respectă toate poruncile venite de la lideri europeni, în funcție de context și interese. Deși în cazul României corupția ar fi dovedită, liderii UE continuă să o protejeze. În articol este indicată structura DNA, o instituție care în opinia editorialistului maghiar ar fi fost înființată „ca cerință de luptă împotriva corupției, pe calea integrării europene” și care astăzi „lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept”. Jurnalistul sugerează că politicienii maghiari sunt împiedicați să preia puterea și aduce în discuție cazul primarului din Târgu Mureș, care ar fi fost hărțuit de DNA, considerat fiind un „adversar politic”.

În articol se amintește că în România s-au anulat alegerile prezidențiale, fără ca liderii europeni să o considere o problemă, în timp ce Ungaria (care are relativ un parcurs comun în privința procesului de luptă împotriva corupției) este considerată „elevul neascultător, pus în banca din spate, ca pedeapsă că nu ascultă poruncile de la Bruxelles”.

