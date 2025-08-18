G4Media.ro
Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte în urma unui atac ucrainean…

Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte în urma unui atac ucrainean vizând un oleoduct, anunţă ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto

Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunţă luni într-o postare pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Peter Szijjarto anunţă că a discutat cu adjunctul ministrului rus al Energiei Pavel Sorokin.

Ministrul rus l-a informat că experţi lucrau la repararea postului.

Însă data reluării livrărilor nu este cunoscută pentru moment, precizează şeful diplomaţiei ungare.

