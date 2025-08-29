Peste 70 de şcoli din Moscova vor preda limba chineză în noul an şcolar / Cele mai populare limbi predate în Rusia sunt engleza, spaniola, franceza şi italiana

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 70 de şcoli din Moscova vor preda limba chineză pe parcursul noului an şcolar, care începe luni, 1 septembrie, a anunţat vineri primăria capitalei ruse, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Puţin peste 70 de şcoli au optat pentru limba chineză. O şcoală a optat pentru arabă. Cele mai populare limbi sunt spaniola, franceza şi italiana, engleza fiind limba principală”, a declarat Anastasia Rakova, viceprimarul Moscovei.

Rakova, citată de TASS, a adăugat că o şcoală din Moscova va preda limba amharică, limba oficială a Etiopiei.

„Într-o altă şcoală va fi predată limba coreeană”, a spus ea.

Relaţiile dintre Rusia şi China au primit un nou impuls după înrăutăţirea relaţiilor Moscovei cu Occidentul din cauza războiului din Ucraina.

În acest weekend, preşedintele rus Vladimir Putin călătoreşte în China într-o vizită oficială de patru zile pentru a participa la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai şi la sărbătorirea celei de-a 80-a aniversări a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial.