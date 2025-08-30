Peste 3.600 de arme de foc şi 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic, indisponibilizate în primele 7 luni ale anului 2025

Peste 3.600 de arme de foc şi 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic au fost depistate şi indisponibilizate, în primele şapte luni ale anului 2025, de către Poliţia Română, prin Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, a informat sâmbătă, într-un comunicat, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, poliţiştii au urmărit scoaterea din circuitul civil a armelor letale şi neletale deţinute ilegal, stabilirea trasabilităţii şi a modului de procurare şi introducere pe teritoriul naţional a armelor şi indisponibilizarea armelor, muniţiilor şi autovehiculelor folosite la săvârşirea infracţiunilor de braconaj cinegetic.

Astfel, au scos din circuitul ilegal 3.636 de arme de foc, dintre care 637 letale, 2.875 neletale supuse autorizării, 124 neletale supuse notificării şi 320.020 de muniţii. De asemenea, au fost indisponibilizate 5.308 kilograme carne de vânat, 662 de trofee de vânat, 69 de capcane şi 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic”, precizează comunicatul.

La nivel naţional, în perioada analizată, au fost desfăşurate 990 de acţiuni specifice domeniului arme şi muniţii şi 401 pe linia prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic.

Totodată, au fost puse în executare 1.909 mandate de percheziţie domiciliară, fiind efectuate 7.795 de controale. AGERPRES / (AS – redactor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă)