Peste 128 de milioane de americani, sub avertizare de căldură / Aproximativ 2 milioane de locuințe din sud-estul Texasului sunt fără electricitate din cauza unei furtuni tropicale / Canada se pregăteşte de incendii

Milioane de americani din sud-estul Texasului au îndurat marţi temperaturi extrem de ridicate, fără aer condiţionat, după ce furtuna tropicală mortală Beryl a lăsat fără curent o mare parte a regiunii, transmite Reuters, transmite News.ro.

Căldura toridă a încins, de asemenea, o mare parte din vestul Statelor Unite şi Canada, crescând riscul de incendii de vegetaţie.

Aproximativ 2 milioane de locuinţe şi întreprinderi din Texas au rămas fără electricitate, potrivit Poweroutage.us, în timp ce temperaturile atingeau peste 100 de grade Fahrenheit (38 C) marţi la prânz, a declarat Serviciul meteorologic naţional.

„Fără curent electric în mare parte din sud-estul Texasului în urma lui Beryl, lipsa aerului condiţionat ar putea crea condiţii periculoase”, a declarat serviciul.

Furtuna tropicală Beryl a intrat luni în Texas, inundând autostrăzi, avariind case şi doborând linii electrice în calea sa. Şapte persoane au fost ucise de furtună în Texas, inclusiv două persoane care au fost ucise de copaci căzuţi, a raportat Houston Chronicle. Beryl a ucis 11 persoane în Caraibe înainte de a ajunge în Texas.

Retrogradată marţi la rangul de ciclon post-tropical, furtuna a slăbit în timp ce se deplasa prin vestul mijlociu, dar prezintă în continuare un risc de inundaţii şi tornade până miercuri, a declarat Serviciul meteorologic naţional.

În total, aproximativ 128 de milioane de persoane din Statele Unite se aflau marţi sub avertizare de căldură. În cea mai mare parte a Vestului – de la Seattle în jos prin California şi până în Arizona – se aşteptau temperaturi record.

Maximul naţional de 129 F (54 C) a fost înregistrat lângă Tecopa, California, în deşertul Mojave, a declarat serviciul meteorologic.

Las Vegas a atins 117 F (47 C), Phoenix a atins 116 F (47 C) şi Tucson 111 F (44 C).

Valul de căldură a dus, de asemenea, la creşterea temperaturilor în mare parte din vestul Canadei, sporind riscul de incendii de vegetaţie, a declarat Armel Castellan, meteorolog la Environment Canada.

Agenţia meteorologică federală a emis marţi avertizări de căldură pentru unele părţi ale provinciei Columbia Britanică de pe coasta Pacificului, principala provincie producătoare de petrol, Alberta, şi Saskatchewan, în preeriile canadiene. Pe măsură ce valul de căldură se deplasează spre est, temperaturile vor scădea, dar instabilitatea de presiune care îl însoţeşte ar putea declanşa fulgere uscate, sporind ameninţarea incendiilor de vegetaţie, a declarat Castellan.

„Efectele secundare – nu doar asupra oamenilor, ci şi asupra mediului – şi anume preocupările legate de incendiile de vegetaţie se accelerează”, a declarat Castellan.

Până marţi, 59 de incendii forestiere ardeau în Alberta şi 97 în Columbia Britanică.

Satul Lytton din Columbia Britanică, unde 90% din structuri au ars într-un incendiu de vegetaţie în 2021, a fost cel mai fierbinte loc din Canada în jurul orei 2 p.m. (2100 GMT) la 39 C (102 F).