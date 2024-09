Peste 100 de morți și zeci de dispăruți după inundațiile din Nepal: ”Schimbările climatice au exacerbat frecvenţa şi intensitatea musonilor”

Cel puţin 101 persoane au murit şi 64 sunt date dispărute în Nepal în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren provocate de ploile torenţiale, în special în capitala Kathmandu, potrivit unui nou bilanţ anunţat, duminică, de autorităţi, transmite News.ro.

„Bilanţul a crescut la 101 morţi şi 64 de persoane sunt date dispărute începând din această dimineaţă”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei, Dan Bahadur Karki.

„Este probabil ca bilanţul morţilor să crească pe măsură ce misiunea noastră de căutare şi salvare progresează în zonele afectate”, a adăugat el.

Precedentul bilanţ al poliţiei de sâmbătă era de cel puţin 59 de morţi şi 44 de dispăruţi.

Valea Kathmandu a înregistrat 240 de milimetri de ploaie în cele 24 de ore dintre vineri şi sâmbătă dimineaţă, a anunţat agenţia meteorologică din Nepal pentru ziarul Kathmandu Post.

Potrivit agenţiei, acestea au fost cele mai abundente precipitaţii înregistrate în capitala nepaleză cel puţin din 1970.

Având în vedere precipitaţiile abundente, autorităţile au avertizat cu privire la inundaţii rapide în mai multe râuri.

Râurile din Kathmandu au ieşit din matcă, inundând casele din apropierea malurilor.

„Este înspăimântător. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a declarat, sâmbătă, Mahamad Shabuddin, în vârstă de 34 de ani, proprietarul unui atelier de reparaţii de motociclete din apropierea râului Bagmati, care a fost inundat.

Unii dintre supravieţuitori s-au refugiat pe acoperişurile clădirilor, în timp ce alţii au fugit prin apa noroioasă.

În fiecare an, musonii din iunie-septembrie provoacă moarte şi distrugere în Asia de Sud, însă numărul inundaţiilor şi al alunecărilor de teren mortale a crescut în ultima perioadă.

Experţii spun că schimbările climatice au exacerbat frecvenţa şi intensitatea acestora.

Mai mult de 220 de persoane au murit anul acesta în Nepal în urma dezastrelor naturale provocate de ploi.

