Peste 100 de morți în urma atacurilor israeliene de sâmbătă, din Gaza

110 persoane au fost ucise sâmbătă în Gaza, în timp ce Israelul continuă să lanseze atacuri, transmite Sky News.

Purtătorul de cuvânt al ministerului sănătății condus de Hamas a declarat că 90 dintre morți erau din orașul Gaza, unde Israelul continuă atacul.

Sâmbătă, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că au distrus peste „120 de infrastructuri teroriste” în ultimele zile. Acestea au adăugat că au ucis peste 30 de persoane pe care le-au calificat drept teroriști.

IDF a vizat recent și clădiri înalte din orașul Gaza, demolându-le în cadrul atacului terestru.

Potrivit relatărilor din mass-media israeliană, IDF controlează părți din suburbiile estice ale orașului Gaza și a lovit alte părți ale orașului de acolo. În ciuda cererii ca palestinienii să evacueze zona și să se îndrepte spre sud, mulți dintre ei se află încă în centrul urban.