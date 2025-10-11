G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Performanță remarcabilă pentru România: Luis Lauret, medalie de argint la CM de…

Luis Lauret, în timpul concursului în care a cucerit medalia de argint la CM de haltere
Luis Lauret / Sursa foto: Federatia Romana de Haltere / Facebook

Performanță remarcabilă pentru România: Luis Lauret, medalie de argint la CM de haltere

Sportz11 Oct • 131 vizualizări 0 comentarii

Luis Lauret a cucerit, vineri, medalia de argint la Campionatele Mondiale de Haltere, la stilul smuls, categoria 110 kilograme.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentantul României a bifat o performanță de 188 de kilograme, una suficientă pentru a deveni vicecampion mondial al competiției de la Forde, Norvegia.

Din păcate, el nu a reușit să apară în ierarhia de la total: a ratat toate cele trei încercări de la stilul aruncat.

De știut

  • Delegația României mai are în palmares trei medalii câștigate la Forde: una de aur şi două de argint prin Mihaela Cambei, la categoria 53 kg.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.