Performanță remarcabilă pentru România: Luis Lauret, medalie de argint la CM de haltere
Luis Lauret a cucerit, vineri, medalia de argint la Campionatele Mondiale de Haltere, la stilul smuls, categoria 110 kilograme.
Reprezentantul României a bifat o performanță de 188 de kilograme, una suficientă pentru a deveni vicecampion mondial al competiției de la Forde, Norvegia.
Din păcate, el nu a reușit să apară în ierarhia de la total: a ratat toate cele trei încercări de la stilul aruncat.
De știut
- Delegația României mai are în palmares trei medalii câștigate la Forde: una de aur şi două de argint prin Mihaela Cambei, la categoria 53 kg.
