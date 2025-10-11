Performanță remarcabilă pentru România: Luis Lauret, medalie de argint la CM de haltere

Luis Lauret a cucerit, vineri, medalia de argint la Campionatele Mondiale de Haltere, la stilul smuls, categoria 110 kilograme.

Reprezentantul României a bifat o performanță de 188 de kilograme, una suficientă pentru a deveni vicecampion mondial al competiției de la Forde, Norvegia.

Din păcate, el nu a reușit să apară în ierarhia de la total: a ratat toate cele trei încercări de la stilul aruncat.

