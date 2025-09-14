Partidul de extremă dreapta AfD şi-a triplat scorul electoral în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) şi-a triplat scorul duminică,la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia (vest), cea mai populată din Germania, potrivit primelor estimări, relatează AFP şi Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Partidul a obţinut un scor istoric de 16,4% faţă de 5% în urmă cu un an, în această regiune tradiţional favorabilă conservatorilor din CDU şi social-democraţilor din SPD, potrivit estimărilor postului de televiziune WDR.

CDU şi-a menţinut scorul, la 34,2%, în timp ce scorul SPD a scăzut uşor la 22,6% duminică (faţă de 24% acum 5 ani).

Verzii au scăzut cu 8,5 puncte, ajungând la 11,7%.

Aproximativ 13,7 milioane de locuitori au fost chemaţi la vot. Alegerile municipale din cel mai populat land al ţării au fost considerate un prim test important la câteva luni după alegerile federale care au dus la formarea guvernului lui Friedrich Merz (CDU), în coaliţie cu SPD. La aceste alegeri, AfD, mişcarea naţionalistă a Alicei Weidel, a obţinut un scor naţional istoric de 20,8%.

Creat în 2013, partidul a cunoscut o ascensiune începând din 2016, în special pe tema imigraţiei, favorizată cu precădere de agresiunile sexuale cărora le-au căzut victime 1.200 de femei în noaptea de Anul Nou, dintre care jumătate în Köln (vest), potrivit raportului final al poliţiei. De atunci, importanţa partidului a continuat să crească, în special în landurile din est: a devenit prima forţă politică din Turingia, cu 33% din voturi la alegerile locale din septembrie 2024.

„Privesc cu mare îngrijorare rezultatele AfD. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit, deoarece este o tendinţă care se conturează, iar noi, democraţii, trebuie să o contracarăm”, a declarat Olaf Lies, premierul SPD al landului Saxonia Inferioară, pentru televiziunea ARD.

Renania de Nord-Westfalia găzduieşte aproape un sfert din populaţia Germaniei. Acoperă o zonă extinsă, de la Ruhr, centrul industrial în declin al Germaniei, care încearcă să se îndepărteze de mineritul cărbunelui şi producţia de oţel, până la oraşe precum Köln şi Düsseldorf şi regiuni rurale extinse.

Votul este un prim test pentru coaliţia instabilă a lui Merz cu SPD, despre care criticii spun că nu reuşeşte să combată încetinirea economiei şi îngrijorările alegătorilor cu privire la imigraţie.

„Este un mare succes pentru noi”, a declarat co-liderul AfD, Tino Chrupalla, pe platforma X. „Suntem un partid al poporului şi avem cu toţii o mare responsabilitate faţă de Germania”, a afirmat el.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania în alegerile federale din februarie şi a fost susţinut de miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk.

Agenţia de spionaj intern a Germaniei a clasificat AfD ca organizaţie extremistă de dreapta în luna mai, deşi această decizie este în aşteptare până la soluţionarea apelului în instanţă.

Previziunile iniţiale din Renania de Nord-Westfalia indicau pierderi importante pentru Verzi şi Democraţii Liberi. Rezultatele finale sunt aşteptate luni.