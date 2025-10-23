G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Partidul Comunist Chinez a schimbat 11 membri din Comitetul Central, conducerea sa…

Lideri China, Partidul Comunist Chinez
Credit line: Zhang Ling / Xinhua News / Profimedia

Partidul Comunist Chinez a schimbat 11 membri din Comitetul Central, conducerea sa la cel mai înalt nivel

Articole23 Oct • 300 vizualizări 0 comentarii

Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist Chinez şi-a înlocuit 11 membri în cadrul celei mai mari schimbări de cadre de după 2017, informează joi agenţia oficială de presă Xinhua, preluată de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În ultima zi a reuniunii plenare a celor peste 300 de membri ai CC a fost dezbătut şi următorul plan economic cincinal.

În contextul unei epurări a cadrelor corupte din armată, He Weidong, fost vicepreşedinte al Comitetului Militar Central (CMC), exclus din partid vinerea trecută odată cu alţi opt generali, a fost înlocuit cu generalul Zhang Shengmin, în vârstă de 67 de ani.

Reuters observă că niciun general nu a mai fost exclus din CMC din timpul Revoluţiei Culturale din 1966-1976. Weidong făcea parte şi din Biroul Politic al CC, organ cu 24 de membri. El era considerat un apropiat al preşedintelui chinez Xi Jinping; ambii au lucrat în provincia Fujian în anii 1990.

Trei din cei şapte membri ai CMC au fost înlocuiţi din 2023 până în prezent, după o serie de acuzaţii de corupţie. Comitetul este condus de Xi.

Opt generali destituiţi erau membri ai CC.

La plenara de la Beijing, a patra al celui de-al 18-lea CC, ales în 2022, au participat 168 din cei 205 membri ai comitetului şi 147 de supleanţi din 171, arată comunicatul oficial. Reuniunea s-a încheiat după patru zile cu un număr de schimbări la vârf egal cu cel din 2017.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Unul din 14 chinezi este membru al Partidului Comunist / Dictatura de la Beijing depășește pentru prima dată 100 de milioane de membri

Articole30 Iun 2025
1 comentariu
xi jinping china
sursa foto: GREG BAKER / AFP

China: Partidul Comunist a stabilit delegaţii pentru cel de-al 20-lea congres care va începe pe 16 octombrie şi care ar urma să-i permită preşedintelui Xi Jinping să obţină un al treilea mandat

Articole25 Sep 2022
1 comentariu
sursa foto: Twitter/ Captură foto

SUA își exprimă îngrijorarea pentru soarta jucătoarei chineze de tenis Shuai Peng / Au apărut imagini cu jucătoarea, de acasă de la ea, dar se speculează că acestea ar fi trucate

Articole20 Noi 2021
10 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.