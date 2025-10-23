Partidul Comunist Chinez a schimbat 11 membri din Comitetul Central, conducerea sa la cel mai înalt nivel

Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist Chinez şi-a înlocuit 11 membri în cadrul celei mai mari schimbări de cadre de după 2017, informează joi agenţia oficială de presă Xinhua, preluată de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

În ultima zi a reuniunii plenare a celor peste 300 de membri ai CC a fost dezbătut şi următorul plan economic cincinal.

În contextul unei epurări a cadrelor corupte din armată, He Weidong, fost vicepreşedinte al Comitetului Militar Central (CMC), exclus din partid vinerea trecută odată cu alţi opt generali, a fost înlocuit cu generalul Zhang Shengmin, în vârstă de 67 de ani.

Reuters observă că niciun general nu a mai fost exclus din CMC din timpul Revoluţiei Culturale din 1966-1976. Weidong făcea parte şi din Biroul Politic al CC, organ cu 24 de membri. El era considerat un apropiat al preşedintelui chinez Xi Jinping; ambii au lucrat în provincia Fujian în anii 1990.

Trei din cei şapte membri ai CMC au fost înlocuiţi din 2023 până în prezent, după o serie de acuzaţii de corupţie. Comitetul este condus de Xi.

Opt generali destituiţi erau membri ai CC.

La plenara de la Beijing, a patra al celui de-al 18-lea CC, ales în 2022, au participat 168 din cei 205 membri ai comitetului şi 147 de supleanţi din 171, arată comunicatul oficial. Reuniunea s-a încheiat după patru zile cu un număr de schimbări la vârf egal cu cel din 2017.