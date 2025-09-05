Parlamentul thailandez alege un nou prim-ministru, după plecarea dramatică din ţară a celui mai puternic politician, Thaksin Shinawatra / Anutin Charnvirakul, favorit

Parlamentul thailandez urmează să aleagă vineri un nou prim-ministru, după zile de haos politic, într-un vot care ar putea fi umbrit de plecarea dramatică din ţară a celui mai puternic politician, Thaksin Shinawatra, transmite Reuters, citată de News.ro.

Miliardarul polarizant Thaksin, figura centrală într-o luptă tumultoasă de două decenii pentru putere în Thailanda, a plecat joi seara cu avionul său privat spre Dubai, în timp ce partidul de guvernământ al familiei sale, Pheu Thai, se afla în dezordine.

Plecare lui Thaksin din Thailanda a avut loc cu doar câteva zile înaintea unei hotărâri judecătoreşti de săptămâna viitoare, care ar putea duce la închisoarea sa.

Plecare lui Thaksin, forţa motrice din spatele Pheu Thai, a avut loc la şase zile după ce un tribunal a demis-o pe fiica sa, Paetongtarn Shinawatra, din funcţia de prim-ministru pentru încălcarea normelor de etică, declanşând o luptă pentru putere şi o ofensivă îndrăzneaţă a unui partid renegat pentru a forma propriul guvern.

Pheu Thai, gigantul politic populist care a câştigat cinci din ultimele şase alegeri, a luptat cu disperare pentru a contracara provocarea fostului partener de alianţă Bhumjaithai, care a câştigat sprijinul celei mai mari forţe din parlament cu promisiunea de a convoca noi alegeri în termen de patru luni.

Agitaţia l-a plasat pe liderul Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, în pole position înaintea votului de vineri, unde are nevoie de sprijinul a mai mult de jumătate din camera inferioară pentru a deveni prim-ministru.

Coaliţia sa are 146 de parlamentari, iar Partidul Poporului a decis să rămână în opoziţie, dar i-a garantat cele 143 de voturi, astfel încât Anutin ar putea depăşi cu uşurinţă pragul necesar de 247 de voturi.

După o încercare eşuată de a dizolva Parlamentul pentru a-l împiedica pe Anutin, Pheu Thai a făcut joi o ultimă încercare de a-i submina alianţa, anunţând că îl va nominaliza pe fostul procuror general Chaikasem Nitisiri, în vârstă de 77 de ani, pentru a candida la funcţia de prim-ministru, cu promisiunea de a convoca imediat alegeri anticipate dacă va fi ales.

Dar, odată cu plecarea bruscă a influentului Thaksin, în vârstă de 76 de ani, în mijlocul unei crize în partidul său, odată dominant, şansele ca Chaikasem, un necunoscut în politică, să aibă succes par din ce în ce mai slabe.

Într-o postare pe X, Thaksin a spus că a sosit pentru un control medical în Dubai, unde şi-a petrecut cea mai mare parte a celor 15 ani de exil autoimpus pentru a evita o pedeapsă cu închisoarea pentru abuz de putere şi conflicte de interese în timp ce era prim-ministru între 2001 şi 2006.

El a spus că se va întoarce luni.

Thaksin a făcut o întoarcere triumfală în faţa mulţimilor entuziaste în 2023 pentru a-şi ispăşi pedeapsa de opt ani, dar în prima sa noapte în închisoare, a fost transferat în aripa VIP a unui spital din motive medicale.

Magnatul a beneficiat de o reducere a pedepsei la un an de către rege şi a fost eliberat condiţionat după şase luni de detenţie. Curtea Supremă va decide marţi dacă perioada petrecută în spital se consideră timp executat; în caz contrar, ar putea fi trimis înapoi la închisoare.

Wanwichit Boonprong, lector de ştiinţe politice la Universitatea Rangsit, a declarat că Anutin a depăşit partidul Pheu Thai al lui Thaksin prin încheierea unui pact cu opoziţia.

”Sunt destul de încrezător că Anutin va fi ales următorul prim-ministru”, a spus el.

”Tacticile partidului Pheu Thai sunt ca un spectacol final. Pheu Thai a coborât complet cortina”, a adăugat el.