Parlamentul European va propune amendamente pentru a echilibra acordul comercial dintre UE şi SUA

Parlamentul European a anunţat miercuri că va propune amendamente pentru acordul comercial pe care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a convenit cu SUA în numele UE în urma discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, acord prin care s-a evitat un război comercial, dar care este mai favorabil pentru SUA, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Demersul legislativului european urmăreşte reducerea anumitor taxe vamale pentru produsele europene exportate în SUA şi asigurarea compatibilităţii acordului cu regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Preşedintele Comisiei pentru Comerţ a Parlamentului European, Bernd Lange, a subliniat la o conferinţă de presă că acordul nu oferă nici securitate, nici predictibilitate consumatorilor şi companiilor din UE, deşi acestea sunt două dintre obiectivele pe care Bruxelles-ul susţine că le-a apărat la negocierile cu Washingtonul.

Exemple în acest sens date de eurodeputatul social-democrat german sunt modul în care au fost stabilite cotele pentru produsele agricole, şi ameninţările lui Trump la adresa UE că va creşte din nou taxele vamale dacă blocul comunitar aplică legislaţia sa digitală care, potrivit SUA, implică măsuri „discriminatorii” împotriva companiilor tehnologice americane prin taxe sau reglementări care cenzurează conţinuturile online.

Acelaşi eurodeputat are de asemenea îndoieli că înţelegerea comercială încheiată cu SUA este compatibilă cu regulile OMC, care, în principiu, ar obliga UE să extindă termenii favorabili ai acordului său cu SUA şi la alţi parteneri comerciali. „UE a apărat întotdeauna ordinea comercială multilaterală şi am pierdut multă credibilitate acum (în urma modului în care a fost încheiată înţelegerea comercială cu SUA, n.red.). Aşadar, îmi imaginez că vor fi amendamente pentru a face abordarea mai compatibilă cu regulile OMC”, a indicat eurodeputatul Bernd Lange, precizând că, prin aceste amendamente, se va încerca de asemenea reducerea unora dintre taxele vamale care vor fi percepute de SUA asupra produselor europene.

Eurodeputatul german a mai remarcat faptul că acordul la care au ajuns SUA şi UE pentru a evita un război comercial între ele, pe fondul ameninţării lui Trump cu taxe vamale de 30%, încă nu este concretizat în prevederi obligatorii din punct de vedere legal. Acest acord, convenit între von der Leyen şi Trump în urma unei întâlniri la un club de golf al acestuia din urmă în Scoţia, nu este un acord comercial propriu-zis, care să fie semnat de cele două părţi, ele semnând doar o declaraţie comună referitoare la cadrul relaţiilor lor comerciale.

„Noi avem structuri democratice clare şi vom ţine cont de interesele industriei, economiei şi ale cetăţenilor europeni. Prin urmare, este posibil să avem o viziune diferită de cea pe care a avut-o preşedinta Comisiei Europene în Scoţia”, a mai spus eurodeputatul Lange, referindu-se la întâlnirea dintre Ursula von der Leyen şi Trump.

El a refuzat să ofere detalii despre conţinutul amendamentelor care ar putea fi propuse de Parlamentul European, dar a criticat şi angajamentul asumat de von der Leyen ca UE să cumpere produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, angajament pe care l-a descris drept „complet nerealist”.

Conform acordului comercial cadru convenit între Trump şi von der Leyen, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi supuse unei taxe vamale de 15%, taxă care va rămâne însă la 50% în cazul oţelului şi aluminiului, fără ca UE să perceapă taxe vamale pentru produsele importate din SUA.

Mai mult, von der Leyen s-a angajat ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiţii suplimentare de 600 de miliarde de dolari şi să cumpere mai multe echipamente militare americane.

Escaladarea tensiunilor comerciale cu SUA ar fi fost un risc imprudent în timp ce frontierele estice ale Europei sunt ameninţate, a explicat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, care a părut astfel să admită că menţinerea sprijinului american pentru Europa şi Ucraina în războiul cu Rusia a jucat un rol în concesiile comerciale făcute lui Trump. „De aceea (…) noi am ales diplomaţia în locul escaladării. Am oferit spaţiu dialogului, am ales reţinerea pentru că suntem responsabili”, a adăugat Costa, vorbind în Slovenia la Forumul Strategic de la Bled.