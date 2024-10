Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, despre copiii dispăruţi: Prioritatea noastră absolută este protejarea vieţii şi siguranţei copiilor / Au fost făcute progrese semnificative / Dosar penal in rem pentru lipsire de libertate în mod ilegal

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva anunţă, joi, că ancheta în cazul celor trei copii dispăruţi continuă în cadrul unui dosar penal in rem pentru lipsire de libertate în mod ilegal. ”Întreaga echipă de procurori si poliţişti rămâne concentrată pe recuperarea în siguranţă a copiilor şi pe luarea măsurilor legale”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara anunţă, joi, că se continuă ancheta în cazul dispariţiei celor trei copii din localitatea Sântandrei (Simeria).

”Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara doresc să informeze publicul că investigaţiile în acest caz sunt în plină desfăşurare, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal (in rem), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva. Prioritatea noastră absolută este protejarea vieţii şi siguranţei copiilor implicaţi în acest incident”, au transmis, joi, procurorii.

Potrivit acestora, ”au fost făcute progrese semnificative în identificarea circumstanţelor şi a persoanelor implicate”.

”Colaborăm îndeaproape cu toate autorităţile competente pentru a asigura soluţionarea rapidă şi în siguranţă a cazului. Dorim să subliniem că, în această etapă, toate detaliile operaţiunii sunt confidenţiale, pentru a nu compromite desfăşurarea anchetei (orice informaţie neconfirmată oficial, diseminată în spaţiul public, putând afecta cursul anchetei). Întreaga echipă de procurori si poliţişti rămâne concentrată pe recuperarea în siguranţă a copiilor şi pe luarea măsurilor legale”, au mai transmis procurorii.

Aceştia precizează că orice actualizare oficială va fi transmisă imediat ce va fi posibil, cu respectarea confidenţialităţii şi a bunei desfăşurări a investigaţiei.

Cei trei fraţi daţi dispăruţi din judeţul Hunedoara au apărut într-o nouă filmare, de data aceasta alături de tatăl lor. Ei spun că au fost plimbaţi dintr-un loc în altul de persoane care vorbeau ”altă limbă” şi că au ajuns ”la o mare”.

Potrivit presei locale, cei trei fraţi şi tatăl lor s-ar afla în Serbia.

Reprezentanţii IPJ Hunedoara au transmis un comunicat în care susţin că poliţiştii îi caută, acum, atât pe cei trei copii, cât şi pe tatăl lor.

”Poliţiştii continuă cercetările în vederea identificării acestora. În cursul nopţii trecute, poliţiştii au reintrat în contact cu tatăl copiilor, cel care a şi semnalat dispariţia celor trei şi au fost obţinute informaţii cu privire la faptul că cei trei copii s-ar afla alături de tatăl lor. În acest caz, continuăm cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a locaţiei în care cei trei se află alături de tatăl lor şi a luării măsurilor care se impun. IPJ Hunedoara nu exclude nicio ipoteză de lucru în acest moment şi tratează cazul cu maximă prioritate”, a transmis IPJ Hunedoara.

Luni seară, la numărul de urgenţă 112 a fost anunţată dispariţia a trei fraţi care erau în grija unei bone. Imediat poliţiştii s-au mobilizat şi au pornit în căutarea celor trei copii.

Marţi, în spaţiul public a apărut un prim clip video cu cei trei fraţi în care aceştia se adresează mamei lor. Ei spun că sunt bine, dar că nu vor să meargă la mama lor, ci la tată. Poliţiştii analizează imaginile pentru a stabili veridicitatea lor şi pentru a identifica elemente care să îi ajute în găsirea copiilor şi audiază persoane care au informaţii despre acest caz.

”15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăştia să ne ia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăştia ne-au minţit că ne duc la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă. Suntem bine, oamenii ăştia ne-au tratat bine. Noi nu vrem la tine. Nu te iubim şi nu ne simţim în siguranţă cu tine. Noi vrem la tati, să fim toţi trei. Noi îl iubim pe tati şi oamenii ăştia o să-l contacteze pe tati să mergem la el”, spune cea mai mare dintre fete, în mesajul video.

Cei trei copii de 11, 9 şi 7 ani, fraţi, care erau supravegheaţi de o bonă, au fost daţi dispăruţi din satul Sântandrei, judeţul Hunedoara.

Cei trei copii au următoarele semnalmente:



Marţian Antonio Adrian: aproximativ 1,45 m înălţime, aproximativ 50 de kg., ochi căprui, păr scurt brunet, ten deschis, poartă ochelari de vedere.

Marţian Rania Adriana: aproximativ 1,55 m. înălţime, aproximativ 60 de kg., ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, faţă rotundă.

Marţian Raisa Antonia: aproximativ 1,40 m. înălţime, aproximativ 40 de kg., ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, faţă rotundă, poartă ochelari de vedere.

Potrivit presei locale, părinţii celor trei copii, Adrian şi Roxana Marţian, sunt în conflict de mai mult timp, principala dispută fiind custodia micuţilor. Roxana Marţian a obţinut ordin de restricţie pentru tatăl copiilor, astfel că acesta şi-a montat o rulotă în apropierea locuinţei copiilor săi, pentru a fi aproape de aceştia.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului a precizat că situaţia celor trei fraţi daţi dispăruţi în judeţul Hunedoara se afla în atenţia DGASPC, ultima vizită a reprezentanţilor instituţiei având loc cu trei zile înainte de dispariţie. Cei trei fraţi fuseseră încredinţaţi de instanţă mamei, în condiţiile în care ambii părinţi au deschis mai multe procese pentru a primi custodia copiilor, în timp ce împotriva tatălui este emis un ordin de protecţie prin care este obligat să păstreze o distanţă de 100 de metri faţă de copii şi de mama lor. Cu toate acestea, el locuia în apropierea casei în care erau găzduiţi temporar copiii, într-o rulotă. În acest caz, Poliţia s-a sesizat din oficiu pentru lipsire de libertate, iar când vor fi găsiţi copiii vor fi preluaţi de DGASPC pentru a li se asigura protecţie şi consiliere.