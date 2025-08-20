G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Gheorghe Hagi a devenit bunic: Ianis şi soţia sa Elena sunt de…

ianis hagi
sursa foto: Facebook/ Ianis Hagi

Gheorghe Hagi a devenit bunic: Ianis şi soţia sa Elena sunt de miercuri părinţi de băieţel / Mesajul preşedintelui FRF

Sportz20 Aug 0 comentarii

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a devenit tată, miercuri, soţia sa Elena dând naştere unui băieţel, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Libertatea, Elena Hagi a dat naştere unui băieţel de nota 10 la Spitalul Clinic Sanador.

“Îl felicit, începând de astăzi este tătic, aşa că probabil începând de astăzi se va uita cu mult mai multă atenţie şi la următorul lui transfer, unde îşi va putea pune în valoare tot talentul”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă. “Mi-aş fi dorit ca şi Ianis să prinsă un transfer în această perioadă, sunt în continuare foarte încrezător că va reuşi să ajungă la o echipă pe care şi-o doreşte până la finalul acestei perioade de transferuri. S-a pregătit în toată această perioadă, chiar dacă nu a făcut-o cu o echipă sub contract. E un jucător de care echipa naţională are nevoie, care se află la o maturitate, care are nevoie doar de un cadru pentru a-şi atinge potenţialul maxim”, a mai spus şeful FRF.

Ianis şi Elena Hagi sunt căsătoriţi din data de 14 iulie 2024. În 14 iulie 2025, fotbalistul a postat pe Instagram un filmuleţ cu mesajul: “14 iulie 2024. În urmă cu un an m-am căsătorit cu iubirea vieţii mele, pentru totdeauna”.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a cerut-o pe Elena în căsătorie în iunie 2023, la Paris.

Pentru Gheorghe Hagi băieţelul născut miercuri este primul nepot. Fiica fostului fotbalist, Kira (29 de ani), s-a căsătorit la 29 iunie cu Thomas Ferfelis, care are tot 29 de ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.