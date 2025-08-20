Gheorghe Hagi a devenit bunic: Ianis şi soţia sa Elena sunt de miercuri părinţi de băieţel / Mesajul preşedintelui FRF

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a devenit tată, miercuri, soţia sa Elena dând naştere unui băieţel, transmite News.ro.

Potrivit Libertatea, Elena Hagi a dat naştere unui băieţel de nota 10 la Spitalul Clinic Sanador.

“Îl felicit, începând de astăzi este tătic, aşa că probabil începând de astăzi se va uita cu mult mai multă atenţie şi la următorul lui transfer, unde îşi va putea pune în valoare tot talentul”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă. “Mi-aş fi dorit ca şi Ianis să prinsă un transfer în această perioadă, sunt în continuare foarte încrezător că va reuşi să ajungă la o echipă pe care şi-o doreşte până la finalul acestei perioade de transferuri. S-a pregătit în toată această perioadă, chiar dacă nu a făcut-o cu o echipă sub contract. E un jucător de care echipa naţională are nevoie, care se află la o maturitate, care are nevoie doar de un cadru pentru a-şi atinge potenţialul maxim”, a mai spus şeful FRF.

Ianis şi Elena Hagi sunt căsătoriţi din data de 14 iulie 2024. În 14 iulie 2025, fotbalistul a postat pe Instagram un filmuleţ cu mesajul: “14 iulie 2024. În urmă cu un an m-am căsătorit cu iubirea vieţii mele, pentru totdeauna”.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a cerut-o pe Elena în căsătorie în iunie 2023, la Paris.

Pentru Gheorghe Hagi băieţelul născut miercuri este primul nepot. Fiica fostului fotbalist, Kira (29 de ani), s-a căsătorit la 29 iunie cu Thomas Ferfelis, care are tot 29 de ani.