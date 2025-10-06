Ucraina a creat o rețea secretă de baterii pentru a putea supraviețui iernii sub atacurile rusești

O rețea de baterii fabricate în SUA a fost instalată în Ucraina, care ar trebui să ajute sectorul energetic ucrainean să supraviețuiască iernii sub atacurile rusești, relatează The Wall Street Journal, citat de meduza.io.

Capacitatea totală a bateriilor instalate este de 200 de megawați, suficientă pentru a alimenta aproximativ 600.000 de locuințe timp de două ore. Potrivit lui Vadim Utkin, șeful sistemelor de stocare a energiei la DTEK, acest lucru va permite inginerilor să restabilească alimentarea cu energie electrică după atac și să prevină o pană de curent.

„Sistemele de baterii sunt proiectate pentru a acoperi golurile și a stabiliza alimentarea cu energie electrică a Ucrainei, oferind o sursă alternativă de energie chiar și în cazul în care rețeaua principală este atacată”, scrie The Wall Street Journal.

Șase așa-numite „parcuri de baterii” sunt situate în Kiev și în regiunea Dnipropetrovsk. Acestea sunt o serie de blocuri albe de aproximativ 2,5 metri înălțime. Locațiile exacte ale „parcurilor de baterii” sunt ținute secrete pentru a preveni transformarea lor în ținte pentru atacuri aeriene. Sistemele lor de apărare, inclusiv sistemele de apărare aeriană utilizate, sunt, de asemenea, clasificate.

După cum notează WSJ, avantajul bateriilor este modularitatea lor – fiecare unitate poate fi deconectată și înlocuită cu una nouă fără a le afecta pe celelalte.

În iulie 2025, DTEK a anunțat că a lansat un „proiect de sistem de stocare a energiei la scară largă” cu o capacitate totală de 200 de megawați, în parteneriat cu compania americană Fluence. La momentul respectiv, s-a raportat că proiectul va implica instalarea a 698 de module de baterii. Potrivit Wall Street Journal, costul programului de instalare a bateriilor a fost de 140 de milioane de dolari.