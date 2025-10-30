Paramount concediază 1.000 de angajaţi, cu noi reduceri de personal anunţate în curând / Concedierile vor afecta toate diviziile companiei, inclusiv CBS News, reţelele TV cu plată şi studioul de film

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania Paramount Skydance a început miercuri un val masiv de concedieri, care vizează aproximativ 1.000 de angajaţi, potrivit unei surse apropiate situaţiei. În total, restructurarea ar putea ajunge la 2.000 de posturi eliminate în următoarele luni, transmite CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Când am lansat noua Paramount în august, am precizat că pentru a construi o companie solidă şi orientată spre viitor va fi nevoie de schimbări semnificative – inclusiv o reorganizare structurală”, a transmis CEO-ul David Ellison într-un memo intern adresat angajaţilor.

”În acest proces, trebuie să reducem dimensiunea forţei de muncă, conştienţi că aceste măsuri afectează cel mai important atu al nostru: oamenii.”

Fuziunea dintre Paramount şi Skydance a fost finalizată în august, după obţinerea aprobării Comisiei Federale pentru Comunicaţii din SUA. La scurt timp, conducerea companiei a anunţat intenţia de a realiza economii de peste 2 miliarde de dolari prin reducerea costurilor şi eliminarea posturilor redundante.

Ellison a precizat că disponibilizările vizează roluri care nu mai corespund noilor priorităţi şi structurii organizaţionale, menite să sprijine creşterea pe termen lung. Concedierile vor afecta toate diviziile companiei, inclusiv CBS News, reţelele TV cu plată şi studioul de film.

De la preluarea conducerii, Ellison a semnat mai multe acorduri strategice, printre care un contract de 7 ani în valoare de 7,7 miliarde de dolari pentru drepturile media ale UFC şi achiziţia publicaţiei online The Free Press. În ultimele săptămâni, Paramount a făcut şi trei oferte de preluare pentru Warner Bros. Discovery.

Acesta este primul val de concedieri după fuziune, însă Paramount trecuse deja prin mai multe reduceri de personal în 2024, când vechea conducere anunţase diminuarea forţei de muncă din SUA cu 15%.

Fenomenul se înscrie într-un trend mai larg al industriei media, afectată de declinul televiziunii tradiţionale cu plată şi de scăderea veniturilor din publicitate.