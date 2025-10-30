G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Colectiv – 10 ani de la tragedie / Slujbă de pomenire a…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Colectiv – 10 ani de la tragedie / Slujbă de pomenire a victimelor în faţa fostului club

Articole30 Oct • 141 vizualizări 0 comentarii

Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în faţa fostului club, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – Parcul Bucur din Sectorul 4, de către un sobor de preoţi de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Astfel de pomeniri au fost săvârşite regulat din 2015.

Un număr de 64 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucureştean Colectiv din Capitală. La momentul izbucnirii incendiului, în club se aflau aproximativ 500 de persoane, dintre care peste 140 au fost spitalizate.

Potrivit Basilica, imediat după tragicul eveniment, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat în ajutorarea victimelor, precum şi a familiilor acestora, oferind şi sprijin material supravieţuitorilor de la Colectiv. Victimele şi familiile lor au primit ajutor financiar atât prin Arhiepiscopia Bucureştilor, cât şi prin celelalte eparhii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.