G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se roagă pentru activistul american…

Papa Leon al XIV-lea
Credit line: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se roagă pentru activistul american ucis Charlie Kirk

Articole16 Sep • 53 vizualizări 0 comentarii

Papa Leon al XIV-lea a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis, transmite marţi Vaticanul, informează DPA, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Capul Bisericii Catolice se roagă pentru Charlie Kirk, care a fost asasinat săptămâna trecută, precum şi pentru soţia sa şi copiii lor, conform unui purtător de cuvânt al Vaticanului.

„Ştiu că în timpul conversaţiei cu noul ambasador al SUA, Papa a confirmat că se roagă pentru Charlie Kirk, soţia sa şi copiii săi”, a declarat directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, răspunzând marţi întrebărilor jurnaliştilor.

Suveranul Pontif „şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la violenţa politică” şi „a vorbit despre necesitatea de a se abţine de la retorica şi instrumentalizarea care duc la polarizare mai degrabă decât la dialog”, a adăugat Bruni.

Leon al XIV-lea este primul şef al Bisericii Catolice originar din Statele Unite. Bărbatul în vârstă de 70 de ani este în funcţie din luna mai. Pe lângă paşaportul său american, este şi cetăţean al statului Peru, unde a lucrat anterior ca episcop şi misionar, şi al Vaticanului.

Charlie Kirk – un podcaster de dreapta şi susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump – a fost împuşcat acum o săptămână în campusul unei universităţi din statul Utah şi a murit ulterior în spital.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Papa Leon al XIV-lea critică salariile uriașe ale directorilor executivi și ONU

Articole14 Sep • 863 vizualizări
0 comentarii

Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului

Articole14 Sep • 34.527 vizualizări
0 comentarii

Maia Sandu, în audienţă de Papa Leon al XVI-lea: M-a asigurat că Moldova este văzută şi este auzită

Articole12 Sep • 300 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.