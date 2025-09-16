Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se roagă pentru activistul american ucis Charlie Kirk

Papa Leon al XIV-lea a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis, transmite marţi Vaticanul, informează DPA, conform Agerpres.

Capul Bisericii Catolice se roagă pentru Charlie Kirk, care a fost asasinat săptămâna trecută, precum şi pentru soţia sa şi copiii lor, conform unui purtător de cuvânt al Vaticanului.

„Ştiu că în timpul conversaţiei cu noul ambasador al SUA, Papa a confirmat că se roagă pentru Charlie Kirk, soţia sa şi copiii săi”, a declarat directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, răspunzând marţi întrebărilor jurnaliştilor.

Suveranul Pontif „şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la violenţa politică” şi „a vorbit despre necesitatea de a se abţine de la retorica şi instrumentalizarea care duc la polarizare mai degrabă decât la dialog”, a adăugat Bruni.

Leon al XIV-lea este primul şef al Bisericii Catolice originar din Statele Unite. Bărbatul în vârstă de 70 de ani este în funcţie din luna mai. Pe lângă paşaportul său american, este şi cetăţean al statului Peru, unde a lucrat anterior ca episcop şi misionar, şi al Vaticanului.

Charlie Kirk – un podcaster de dreapta şi susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump – a fost împuşcat acum o săptămână în campusul unei universităţi din statul Utah şi a murit ulterior în spital.