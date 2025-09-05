Pacienţii cu afecţiuni autoimune către guvernanţi: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune a transmis o scrisoare deschisă Guvernului şi Parlamentului, în care solicită să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, transmite Agerpres.

„Proiectul de lege prin care doriţi să eliminaţi scutirile de impozite pentru locuinţe, terenuri şi mijloace de transport loveşte direct în aceşti oameni. Pentru mulţi, aceste facilităţi nu au fost niciodată ca un bonus, ci singura gură de aer care le-a permis să-şi păstreze casa, să aibă un acoperiş sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă”, transmite, vineri, APPAA.

Potrivit asociaţiei, veniturile suplimentare aduse bugetului sunt aproape inexistente, dar consecinţele asupra oamenilor sunt devastatoare.

„Stimaţi decidenţi, vă cerem cu toată fermitatea, dar şi cu toată umanitatea: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. Nu transformaţi o măsură contabilă într-o marginalizare. Nu uitaţi că fiecare lege este votată pentru binele oamenilor şi nu împotriva lor! Drepturile persoanelor cu dizabilităţi nu se negociază şi nu se taie la rectificarea bugetară. Ele sunt parte din demnitatea noastră ca naţiune”, se mai arată în scrisoarea semnată de preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune, Rozalina Lăpădatu.