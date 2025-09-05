G4Media.ro
Pacienţii cu afecţiuni autoimune către guvernanţi: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru…

Pacienţii cu afecţiuni autoimune către guvernanţi: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat

5 Sep

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune a transmis o scrisoare deschisă Guvernului şi Parlamentului, în care solicită să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, transmite Agerpres.

„Proiectul de lege prin care doriţi să eliminaţi scutirile de impozite pentru locuinţe, terenuri şi mijloace de transport loveşte direct în aceşti oameni. Pentru mulţi, aceste facilităţi nu au fost niciodată ca un bonus, ci singura gură de aer care le-a permis să-şi păstreze casa, să aibă un acoperiş sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă”, transmite, vineri, APPAA.

Potrivit asociaţiei, veniturile suplimentare aduse bugetului sunt aproape inexistente, dar consecinţele asupra oamenilor sunt devastatoare.

„Stimaţi decidenţi, vă cerem cu toată fermitatea, dar şi cu toată umanitatea: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. Nu transformaţi o măsură contabilă într-o marginalizare. Nu uitaţi că fiecare lege este votată pentru binele oamenilor şi nu împotriva lor! Drepturile persoanelor cu dizabilităţi nu se negociază şi nu se taie la rectificarea bugetară. Ele sunt parte din demnitatea noastră ca naţiune”, se mai arată în scrisoarea semnată de preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune, Rozalina Lăpădatu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

5 comentarii

  1. cine a zis ca se anuleaza in cazurile cu handicap grav si accentuat?

    • Pe site-ul Ministerul Finanțelor, în Secțiunea Proiecte și acte normative se găsește proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
      Acolo gasesti ca se modifica art 456 din Codul Fiscal. Se propune eliminarea alineatului 1, litera t) si a unor mentiunindin alineatele 2^1) și (2^2) care ofereau posibilitatea Consiliilor Locale sa acorde reduceri procentuale persoanelor cu handicap.

  2. si ca tot ati deschis discutia cunosc un doctor care si-a facut clinica da are scutire de asta , mai bine investigatii situatiile de abuz punctual

  3. Daca si de la ciungi a ajuns Bolovan sa taie ce sa mai zicem de alte categorii sociale?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.