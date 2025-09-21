Oxford le oferă studenților acces la versiunea educațională a ChatGPT

Universitatea din Oxford afirmă că a devenit prima instituție de acest gen din Marea Britanie care oferă acces la versiunea educațională a instrumentului de inteligență artificială ChatGPT tuturor studenților și angajaților săi, transmite BBC.

ChatGPT Edu, care a fost dezvoltat special pentru uz educațional de către OpenAI, va fi pus la dispoziția studenților din Oxford după o perioadă de testare reușită în ultimul an.

Lansarea face parte dintr-un parteneriat de cinci ani între instituție și OpenAI, care a fost anunțat în martie.

Prof. Anne Trefethen, prorectorul universității pentru digital, a declarat că lansarea a marcat „un pas interesant în procesul nostru continuu de transformare digitală”.

„Există un potențial enorm pentru noi de a valorifica acest lucru pentru a accelera cercetarea și inovarea de mare impact, bazate pe curiozitate, și pentru a facilita descoperiri care ar putea aborda provocări globale majore”, a spus prof. Trefethen.

„Toți studenții noștri vor putea utiliza ChatGPT Edu ca instrument accesibil pentru studiu, pentru a-și îmbogăți și personaliza învățarea, deschizând noi oportunități de explorare și creație.”

ChatGPT Edu este conceput pentru utilizarea în universități și oferă un nivel sporit de confidențialitate și securitate pentru a garanta că datele sunt păstrate de instituțiile individuale.

Lansarea la nivel universitar urmează unui program pilot la care au participat aproximativ 750 de cadre didactice, studenți și membri ai personalului, cu o gamă largă de roluri în cadrul universității și al facultăților sale. Jayna Devani, responsabilă cu educația internațională la OpenAI, a declarat că programul de la Oxford „stabilește un nou standard pentru modul în care IA poate îmbogăți învățământul superior”.

Ea a spus: „Prin punerea la dispoziția tuturor a ChatGPT Edu, Oxford le oferă tuturor studenților, cadrelor didactice și personalului său competențele, instrumentele și formarea necesare în domeniul IA pentru a beneficia cu adevărat de această tehnologie transformatoare și pentru a avea succes în era AI”.

Pe lângă software, va fi disponibilă și o serie de cursuri de formare privind utilizarea ChatGPT Edu, precum și a altor instrumente generative de AI. Universitatea a declarat că acest lucru va „pune accentul pe utilizarea etică, gândirea critică și aplicarea responsabilă”.