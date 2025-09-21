G4Media.ro
Organizația teroristă Hamas salută recunoașterea statului palestinian

Sursa foto: MAHMUD HAMS / AFP

Organizația teroristă Hamas salută recunoașterea statului palestinian

21 Sep

Organizația teroristă a calificat recunoașterea drept „un rezultat meritat al luptei poporului nostru” și a adăugat că aceasta va determina țările occidentale să izoleze Israelul, scrie The Jerusalem Post.

Hamas a salutat recunoașterea statului palestinian de către Regatul Unit, Canada, Portugalia și Australia într-o declarație făcută duminică, calificând această mișcare drept „un pas important”.

„Această recunoaștere este un pas important în menținerea dreptului poporului nostru palestinian asupra pământului și locurilor sfinte și în stabilirea statului său independent cu capitala la Ierusalim”, a declarat Hamas.

Organizația teroristă a continuat, spunând că este „un rezultat meritat al luptei poporului nostru” și că declarația trebuie să fie urmată de încetarea războiului Israelului împotriva sa, pe care l-a etichetat drept „genocid brutal” în Gaza.

Hamas a solicitat, de asemenea, comunității internaționale să „se opună planurilor de anexare și iudaizare din Cisiordania și Ierusalim”, să izoleze statul evreu și să ia „măsuri punitive” împotriva acestuia.

Națiunile occidentale recunosc Palestina

Se așteaptă ca alte națiuni, printre care Franța, să urmeze exemplul Regatului Unit, Australiei și Canadei în recunoașterea unui stat palestinian.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, într-un interviu acordat canalului de știri N12, că recunoașterea unui stat palestinian ar izola Hamas.

„Recunoașterea unui stat palestinian înseamnă pur și simplu să decidem să spunem: «Perspectiva legitimă a poporului palestinian și suferințele sale de astăzi nu au nimic de-a face cu Hamas»”, a afirmat Macron, adăugând: „Recunoașterea unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”.

