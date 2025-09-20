Organizaţia Mondială a Sănătăţii primeşte autoritatea de a declara oficial „urgenţa pandemică” odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale de sănătate

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale actualizate, menite să îmbunătăţească pregătirea la nivel global în cazul declanşării unor viitoare pandemii, transmite News.ro.

Regulamentul Sanitar Internaţional (International Health Regulations / IHR) actualizat, care stabileşte reguli comune pentru ţările membre pentru prevenirea şi gestionarea pandemiilor la nivel internaţional, permite OMS să activeze noul nivel de alertă în anumite situaţii critice: atunci când apare un virus care riscă să se răspândească dincolo de graniţele naţionale, când când capacitatea sistemelor de sănătate este ameninţată, când există riscul unor consecinţe sociale şi economice majore sau când este necesară o reacţie rapidă şi coordonată la nivel internaţional.

Acest nou nivel de alertă este menit să mobilizeze statele membre pentru a lua măsuri preventive şi de protecţie împotriva bolilor periculoase.

Noile reguli impun, de asemenea, ca fiecare ţară să îşi dezvolte capacitatea de a detecta, monitoriza şi combate agenţii patogeni încă din stadiul incipient al unei posibile crize sanitare.

În acest scop, OMS va sprijini statele membre în crearea unor autorităţi naţionale dedicate gestionării acestor situaţii. Actualizarea include şi cerinţe privind capacitatea combaterii informaţiilor false despre boli şi măsurile de protecţie recomandate.

OMS a precizat că, în conformitate cu aceste norme, poate doar să emită recomandări şi ghiduri pentru gestionarea situaţiilor de criză, fără a impune măsuri obligatorii, precum instituirea stării de urgenţă, vaccinarea obligatorie sau închiderea frontierelor.

Implementarea recomandărilor rămâne la latitudinea fiecărui stat membru.

La începutul acestui an, peste 190 de state membre ale OMS au adoptat un tratat privind pandemiile, care urmăreşte o mai bună pregătire şi cooperare internaţională în cazul unor viitoare crize sanitare, inclusiv măsuri pentru asigurarea unei distribuţii echitabile a ajutoarelor şi a vaccinurilor la nivel mondial.