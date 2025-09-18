Organizaţia Mondială a Sănătăţii cere investiţii mai mari în lupta împotriva bolilor netransmisibile și semnalează ”interese financiare foarte puternice”

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a făcut joi apel la creşterea investiţiilor în lupta împotriva bolilor netransmisibile, responsabile pentru majoritatea deceselor la nivel mondial, chiar dacă acest lucru contravine „unor interese financiare foarte puternice”, informează AFP, citată de Agerpres.

„Bolile netransmisibile includ şapte din principalele zece cauze de deces din lume, precum cancerul, bolile de inimă, diabetul şi afecţiunile respiratorii cronice”, a explicat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei conferinţe de presă.

O investiţie adiţională de 3 dolari pe an de persoană în lupta împotriva bolilor netransmisibile (BNT) ar putea, până în 2030, „să salveze 12 milioane de vieţi, să prevină 28 de milioane de infarcte şi accidente vasculare cerebrale şi să genereze beneficii economice de 1.000 de miliarde de dolari”, a declarat acesta.

Potrivit OMS, bolile netransmisibile au provocat cel puţin 43 de milioane de decese în 2021 (dintre care 18 milioane înainte de vârsta de 70 de ani), reprezentând 75% din decesele fără legătură cu pandemia de COVID-19 la nivel mondial. Circa 75% dintre aceste decese s-au produs în ţări cu venituri mici şi medii.

Fumatul, sedentarismul, consumul excesiv de alcool, alimentaţia nesănătoasă şi poluarea aerului cresc riscul de deces din cauza unei boli netransmisibile.

„Este important să recunoaştem că ne confruntăm cu interese financiare foarte puternice”, a subliniat Etienne Krug, directorul departamentului OMS pentru determinanţii sociali ai sănătăţii.

„A acţiona împotriva intereselor unor astfel de companii extrem de puternice nu este întotdeauna uşor, iar guvernele nu dau toate dovadă de aceeaşi hotărâre” pentru a reuşi, a constatat acesta.

El a adăugat că, dacă nu se iau măsuri pentru promovarea produselor sănătoase şi limitarea vânzării celorlalte, „nu vom progresa suficient şi nici destul de repede în lupta împotriva BNT”.

OMS speră ca, în câteva zile, liderii mondiali să adopte la Adunarea Generală a ONU de la New York o declaraţie politică ambiţioasă privind BNT.

Proiectul de declaraţie prevede, până în 2030, reducerea cu 150 de milioane a numărului de fumători, acces la servicii de sănătate mintală pentru încă 150 de milioane de persoane şi ţinerea sub control a hipertensiunii pentru alte 150 de milioane de persoane, a precizat Tedros.

„A investi în prevenirea BNT nu este o cheltuială: este una dintre cele mai inteligente decizii economice pe care un guvern le poate lua”, a subliniat el.