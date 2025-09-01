G4Media.ro
Organizaţia Cooperării de la Shanghai ”condamnă ferm” victimele civile şi dezastrul din…

Shanghai, chinezi, China, economie china
sursa foto: Cosmina Fernoagă

Organizaţia Cooperării de la Shanghai ”condamnă ferm” victimele civile şi dezastrul din Războiul din Fâşia Gaza şi atacurile Israelului şi SUA în Iran în Războiul de 12 zile din iunie

Articoles1 Sep

Organizaţia Cooperării de la Shanghai (OCS) – din care fac parte zece ţări asiatice, în afară de Belarus, între care China, Insia, Rusia şi Iranul -, anunţă luni că ”condamnă ferm actele care cauzează victime civile” în Războiul din Fâşia Gaza şi cere o încetare a focului completă, într-o declaraţie publicată de agenţia oficială chineză de presă China Nouă, relatează AFP, transmite News.ro.

OCS anunţă totdată că ”condamnă ferm” atacuri comise de către Israel în Iran, în iunie, în această declaraţie publicată în urma unui summit al organizţaiei la Tianjin (nord).

Statele membre ”condamnă ferm actele care cauzează victime civile şi un dezastru umanitar în Fâşia Gaza” şi ”cer o încetare a focului completă şi durabilă şi un acces fără oprelişti al ajutorului umanitar”, se arată în declaraţie.

De asemenea, ele ”condamnă ferm agresiunea militară comisă în iunie 2025 de Israel şi Statele Unite vizând infrastructuri nucleare civile cu preţul unor victime (şi) încălcări ale legilor internaţionale şi principiilor Chartei ONU”, se arată în document.

Preşedinţii rus Vladimir Putin şi iranian Massoud Pezeshkian şi premierul indian Narendra Modi s-au reunit luni, la Tianjin, în acest summit, în jurul preşedfintelui chinez Xi Jinping.

