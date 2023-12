Opt sfaturi pentru a rămâne fericit de sărbători: Fără alcool și fără dispute

Crăciunul este pentru sănătate exact ceea ce un baros este pentru rotule – este posibil să transforme totul într-o mizerie fleșcăită și inestetică. Vinovații sunt numeroși: frigul, băutura, singurătatea, carnea arsă, umezeala, certurile în familie, trotuarele înghețate, nopțile târzii și cuțitele ascuțite. Privită în acest fel, petrecerea standard de Crăciun începe să semene mai degrabă cu un test medieval de rezistență decât cu o vacanță de iarnă. Dar aceste sfaturi oferite de jurnaliștii de la The Guardian ar trebui să vă ajute să ajungeți până în ianuarie fără prea multe pagube.

Nu trebuie să vă îndopați ca un curcan

Când vine vorba de Crăciun, mâncatul este un maraton, nu un sprint. Gândiți-vă la ceea ce mâncați pe parcursul întregii zile, nu doar la o singură masă. După cum spune British Heart Foundation: „O masă de sărbătoare unică nu va avea probabil nicio influență asupra sănătății dumneavoastră în marea schemă a lucrurilor, așa că bucurați-vă de ea. Cu toate acestea, dacă aveți câteva mese, încercați să reduceți ceea ce mâncați la celelalte mese.”

De asemenea, nu uitați că este nevoie de aproximativ 20 de minute pentru ca creierul dumneavoastră să ajungă din urmă stomacul și să vă facă să vă simțiți sătul, așa că, poate, includeți o pauză – chiar și o plimbare sau un joc – între felul principal și budincă.

În cele din urmă, ca și în restul anului, încercați să introduceți în dieta dumneavoastră cât mai multe alimente proaspete, fibre, fructe și legume. Poate chiar încercați să le mâncați fără să le gătiți în unt?

Curățenia este de partea sănătății

Vreți să evitați intoxicațiile alimentare? „Pentru numele lui Dumnezeu, asigurați-vă că gătiți corect mâncarea”, spune Sarah Jarvis, medic de familie. „Chiar dacă sunteți în întârziere, nu vă lăsați tentat să puneți pe masă un cârnat pe jumătate crud.” De asemenea, trebuie să separați carnea crudă de cea gătită și să puneți ingredientele înapoi în frigider imediat ce ați terminat cu ele.

„Nu le lăsați pe margine în următoarele opt ore – foarte, foarte frecvent – pentru că atunci se înmulțesc germenii”.

Jarvis adaugă: „Există adesea o creștere uriașă a norovirusului în ultimele două săptămâni ale anului. Boli de burtă, virusul de iarnă al vărsăturilor – toate acestea.” Acestea pot fi răspândite prin prepararea alimentelor. Așadar, deși poate părea evident: spălați-vă pe mâini.

Puteți evita marea discuție de Crăciun

Pentru mulți dintre noi, dezbaterile aprinse, care culminează cu strigăte sau ceartă reprezintă o parte la fel de previzibilă a Crăciunului ca și imaginile cu puii de pitulice. Trucul este să te pregătești, spune psihoterapeutul Tina Chummun: „Dacă ar fi să te duci la o ședință de lucru importantă, te-ai pregăti pentru ea. Ți-ai scrie punctele cheie, ți-ai planifica ceea ce vrei să spui, astfel încât să nu fii dat peste cap atunci când sistemele corpului tău intră în modul de protecție”. Atunci când mergem la o festivitate de Crăciun cu familia, trebuie să punem în aplicare aceleași mecanisme de siguranță.”

Așadar, dacă este posibil ca o rudă să facă ceva care vă deranjează, planificați-vă strategia din timp. Ar putea fi să numărați până la 10, să schimbați subiectul, să vă reamintiți perspectiva acelei persoane, chiar să părăsiți încăperea. Dacă știți că fratele dvs. va spune ceva oribil la prânz, de exemplu: „Gândește-te din timp la asta. Spune-ți că este nefericit; că este vorba despre el, nu despre tine”, spune Chummun.

De asemenea, sugerează ea, exersează frazele pe care le vei folosi, cuvintele pe care vrei să le spui. „Ai putea chiar să spui ceva de genul Te iubesc. Nu vreau să ne certăm. Astăzi este Crăciunul. Vreau să fie bine. Hai să parcurgem acest lucru și mă pot întoarce la tine când mă voi simți în siguranță și pregătită să vorbesc despre aceste probleme”.

Plimbări în aer liber

Cum te ridici și te miști când afară e atât de frig și întuneric? „Cred că este vorba de a fi conectat cu ceea ce se întâmplă cu Pământul”, spune psihoterapeutul Helen Edwards. „Tocmai am ajuns în punctul solstițiului de iarnă, înainte de Crăciun; lumina începe să crească din nou”. În loc să ne revoltăm împotriva frigului și a întunericului, am putea încerca să ne concentrăm asupra schimbării care se apropie. „Am trecut de mijlocul iernii și acum ne aflăm pe această traiectorie lentă spre primăvară”, spune Edwards. „Concentrându-ne asupra acestui lucru ne-ar putea ajuta să ieșim afară, să dormim, să avem calm în interior.”

Desigur, accesul la natură nu este ușor sau egal pentru toată lumea. Dar, dacă reușiți să ieșiți afară, există frumusețe de găsit. „Calitatea luminii este minunată în decembrie și unică pentru acea lună, deoarece soarele este destul de jos pe cer. S-ar putea să vă gândiți la o ploaie generică – gri, cețoasă, rece – dar vremea are întotdeauna un caracter diferit”, spune Edwards. „Fiți curioși: uitați-vă la modul în care cad capetele de semințe de pe plante, la gândacii de sub scoarța copacilor, la culoarea norilor.”

Concentrați-vă mai puțin – asupra ciupercilor, bălților, frunzelor în descompunere – și aruncați ochii spre cer. „Poți să te uiți la lună în fiecare noapte. Sau la ce oră răsare soarele. Sau doar felul în care arată norii; aveți acea conștientizare a acestor constelații mai mari”, spune Edwards. „Oamenii îmi spun că aceste lucruri îi fac să se simtă un pic mai statornici. Este ca o schelă”.

Ia măsuri împotriva gripei

„Dacă ați fost invitat pentru un vaccin antigripal sau Covid, atunci faceți-l”, spune Jarvis. „Din păcate, suntem acum în stadiul în care este prea târziu pentru a fi imunizat până la Crăciun dacă nu v-ați vaccinat, dar nu este prea târziu în ansamblu. De obicei, gripa atinge vârful în jurul lunilor decembrie și ianuarie, așa că este încă o idee bună să vă vaccinați.” Dacă vă petreceți Crăciunul cu cineva care este vulnerabil din punct de vedere clinic, asigurați-vă că toți copiii din casă sunt la zi cu vaccinurile, iar dacă cineva apare la ușă, curgând cu muci și tușind ca un câine din Newfoundland, rugați-l politicos să se întoarcă altă dată.

Încercați să fiți cel mai bun prieten al dumneavoastră

Site-ul web al Mind are o secțiune despre cum să faci față Crăciunului, ceea ce dovedește că oricine se luptă cu singurătatea în această perioadă a anului este departe de a fi singur. „Încercați să evitați comparațiile cu Crăciunul pe care îl vedeți în reclame și în social media”, sugerează organizația caritabilă. „De multe ori, acestea nu reflectă realitatea și ne pot face să ne simțim prost cu noi înșine. Poate fi de ajutor să luați pauze de la social media”. Aleluia pentru asta. „Amintește-ți că nu va dura pentru totdeauna. Ați putea stabili o oră de început și de sfârșit pentru ceea ce considerați a fi Crăciunul.” De asemenea, nu ezitați să vă distrageți atenția, chiar și cu ceva la fel de simplu ca un film sau o carte plasată în timpul verii.

„Singurătatea este, de fapt, o deconectare cu tine însuți, așa că încearcă să fii propriul tău terapeut”, spune Chummun. „Scrierea lucrurilor este o eliberare, dar poate acționa, de asemenea, ca o reamintire a ceea ce te luptă.” Dacă vă vedeți un terapeut obișnuit, dar acesta își ia o pauză de Crăciun, aceste notițe v-ar putea arăta ce trebuie să discutați atunci când se întoarce. „Dacă nu doriți să scrieți, puteți face înregistrări vocale pe telefon”, adaugă ea. „Găsirea unui spațiu sigur, pe cont propriu, și exprimarea gândurilor cu voce tare poate elibera acea energie din corpul tău.”

Nu vă veseliți prea mult

Când vine vorba de ziua de Crăciun, Jarvis are câteva sfaturi salutare: „Ceea ce este cu adevărat important este să evitați să exagerați cu alcoolul la începutul zilei. De Crăciun se produc foarte multe accidente, iar un număr mare dintre acestea se referă la tăieturi, arsuri și alte lucruri care se întâmplă în bucătărie.” Dacă aveți de gând să beți, încercați să o lăsați până după ce mâncarea a fost servită, iar vasele spălate și puse deoparte (sau ascunse în chiuvetă). Asigurați-vă că oricine este puțin amețit este ținut departe de lucrurile ascuțite, fierbinți, cu țepi și care se pot sparge.

Oferiți o șansă somnului

Somnul este extrem de important pentru sistemul imunitar și, în cele din urmă, sistemul imunitar este cel care vă va apăra de toate lucrurile rele pe care ceilalți oameni le vor împărți cu dumneavoastră de Crăciun. Printre sfaturile Colegiului Regal de Psihiatrie se numără: asigurați-vă că dormitorul și patul dumneavoastră sunt confortabile (nu prea cald, rece sau zgomotos), faceți exerciții fizice regulate, notați tot ceea ce vă deranjează și, dacă nu puteți rezolva imediat, spuneți-vă că o veți face mâine. Evident, ar trebui să evitați stimulentele, cum ar fi ecstasy sau amfetaminele, dar nu vă lăsați ademenit de chefurile de Crăciun să beți prea multă cofeină (care se ascunde în unele băuturi carbogazoase, precum și în cafea și ceai).