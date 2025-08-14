ONU include gruparea teroristă Hamas pe lista neagră după ce a verificat violențele sexuale comise în masacrul din 7 octombrie
Raportul secretarului general al ONU adaugă gruparea teroristă Hamas pe „lista neagră” a grupurilor care comit violențe sexuale în conflicte, citând violuri, mutilări genitale și abuzuri care, potrivit Israelului, continuă să fie comise împotriva ostaticilor din Gaza.
Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial că teroriștii Hamas au comis — și continuă să comită — unele dintre cele mai brutale crime sexuale înregistrate vreodată, inclusiv violuri, violuri în grup, mutilări genitale și abuzuri sexuale în captivitate.
După ce secretarul general al ONU, António Guterres, s-a opus adăugării grupului terorist pe „lista neagră” anul trecut și în urma eforturilor susținute ale Ministerului de Externe al Israelului, se așteaptă ca, pe 14 august, ONU să distribuie raportul anual al secretarului general tuturor membrilor Adunării Generale. Raportul detaliază „lista neagră” a grupurilor care comit crime sexuale în conflictele armate și, pentru prima dată, include și gruparea teroristă Hamas, scrie ynetnews.com.
