ONU îi permite preşedintelui palestinian Abbas să intervină prin videoconferinţă la Adunarea Generală, după ce Statele Unite i-au respins viza

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri să-i permită preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas să se adreseze prin videoconferinţă reuniunii anuale a liderilor mondiali de săptămâna viitoare, după ce Statele Unite au declarat că nu-i vor acorda viză pentru a călători la New York, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Rezoluţia a primit 145 de voturi pentru şi cinci voturi împotrivă, în timp ce şase ţări s-au abţinut. De asemenea, aceasta le permite lui Abbas şi oricăror altor oficiali palestinieni de nivel înalt să participe la reuniunile sau conferinţele ONU prin videoconferinţă în următorul an, dacă sunt împiedicaţi să călătorească în Statele Unite.

SUA au declarat luna trecută că Abbas şi aproximativ 80 de alţi palestinieni vor fi afectaţi de decizia lor de a refuza şi revoca vizele membrilor Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei şi ai Autorităţii Palestiniene cu sediul în Cisiordania.

„Opoziţia SUA faţă de această rezoluţie nu ar trebui să fie o surpriză”, a declarat diplomatul american Jonathan Shrier înainte de vot. „Administraţia Trump a fost clară: trebuie să tragem la răspundere OEP şi Autoritatea Palestiniană pentru nerespectarea angajamentelor asumate în temeiul Acordurilor de la Oslo, unele dintre ele elementare, şi pentru subminarea perspectivelor de pace”, a spus el.

În conformitate cu un „acord de sediu” al ONU din 1947, SUA sunt, în general, obligate să permită accesul diplomaţilor străini la sediul Naţiunilor Unite din New York. Cu toate acestea, Washingtonul a declarat că poate refuza vizele din motive de securitate, extremism şi politică externă.

De asemenea, Abbas va avea voie să apară prin video la un summit de la Naţiunile Unite, luni – convocat de Franţa şi Arabia Saudită -, care urmăreşte să obţină sprijin pentru o soluţie cu două state. Se aşteaptă ca mai multe ţări să recunoască oficial un stat palestinian la reuniune.

Adunarea Generală, formată din 193 de membri, a convenit vineri – prin consens, fără vot – că prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al regatului, ar putea apărea prin videoconferinţă la reuniunea de luni.