OMV analizează disponibilizarea a 10% dintre angajaţii săi din întreaga lume / Petrom ar fi sever afectată

Grupul austriac de petrol şi gaze OMV, acţionar majoritar al OMV Petrom, intenţionează să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajaţi pe care îi are la nivel mondial, a dezvăluit joi seara cotidianul austriac Kurier, preluat de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Citând surse din mediul sindical, publicaţia susţine că subsidiara din România, OMV Petrom, ar urma să fie afectată în mod semnificativ, dar sunt avute în vedere şi disponibilizări la rafinăria OMV din sudul Germaniei, precum şi la operaţiunile din Slovacia.

De asemenea, aproximativ 400 din cele 5.400 de posturi pe care OMV le are în Austria ar urma să fie eliminate.

În schimb, subsidiara din domeniul petrochimiei Borealis, aflată în proces de fuziune cu divizia de petrochimie a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), nu ar urma să fie afectată.

Catalogând aceste planuri drept o „lovitură severă” la adresa economiei Austriei, sindicatul GPA a avertizat că vor avea loc acţiuni de protest dacă OMV nu vine cu o ofertă „corectă” pentru angajaţii care vor pleca.

„Posibilele pierderi de personal calificat sunt o lovitură serioasă pentru industria austriacă”, a atenţionat sindicatul.

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deţine 51,156% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afişate de Bursa de la Bucureşti.