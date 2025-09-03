G4Media.ro
Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică ar…

Premierul Ilie Bolojan vorbește de la un pupitru, la Palatul Victoria
Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică ar aduce o economie de 1,2-1,4 miliarde lei

Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual, transmite Agerpres.

El a menţionat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajaţi din administraţia locală, jumătate din autorităţile publice locale ar trebui să facă disponibilizări.

Potrivit acestuia, „cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate de la cetăţeni.

Premierul a spus că o primărie cu personal „excedentar” are obligaţia de a face reduceri de personal.

„Fiecare leu economisit – de la cea mai mare localitate din România până la comuna cea mai mică – înseamnă bani, pe care, după aceea, bugetul de stat nu îi repartizează către aceste localităţi. Sau bani pe care îi folosesc pentru a schimba faţa acestor localităţi. Orice leu economisit înseamnă bani care se duc în investiţii”, a mai spus el.

Bolojan a declarat că o astfel de măsură ar avea şi un impact „moral”, deoarece încrederea celor care contribuie la bugetul de stat va fi recâştigată doar atunci când aceştia vor vedea că banii respectivi nu sunt risipiţi.

„Când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe ‘apa sâmbetei’, nu au cum să plătească voluntar lucrurile. Şi atunci caută să îşi optimizeze fiscal plăţile, să fugă de plata impozitelor, pentru că nimeni nu vrea să plătească un impozit, ştiind că acei bani sunt folosiţi pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus. Deci, este şi un aspect de echitate, de moralitate şi de capacitate de a lua decizii în alte domenii”, a adăugat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. deci dupa ce a mers la EuropaFM sa ne spuna ca ND nu a calculat (pe surse) pe hartie 1.3 miliarde .. si acum iese si ne spune intre 1.2 – 1.4 miliarde ?????
    a dracului surse care nu exista, dar se potrivesc ….

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.