Ministrul Educației: În Cercetare nu avem oameni de disponibilizat, nu avem de modificat salarii

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri că programul de guvernare este unul de criză şi nu de austeritate, el precizând că în Cercetare nu se vor disponibiliza oameni şi nu vor fi modificate salarii, transmite Agerpres.

„Programul de guvernare este clar un program nu de austeritate. Cine îi spune că este un program de austeritate greşeşte. Acesta este un program de criză, iar măsurile care vor fi luate şi care sunt angajate acolo sunt măsuri foarte complicate. Putem să nu le luăm şi probabil că peste o lună ne blocăm ţara. (…) Încercăm să eficientizăm lucrurile pe care le avem pe domeniile noastre. Prin eficientizare înţeleg o opţiune mai bună a banilor pe care îi avem. Nu cred că ne putem aştepta anul acesta la mai mulţi bani faţă de ce am primit la început de an în Educaţie şi Cercetare. (…) Trebuie să înţelegem că trebuie să ne descurcăm cu banii pe care îi avem. (…) Dacă cineva se aşteaptă la rectificări majore cred că nu înţelege situaţia în care se află ţara. (…) În Cercetare noi suntem şi am fost de ani de zile subfinanţaţi. În Cercetare noi nu avem oameni de disponibilizat”, a spus Daniel David, la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, cu prilejul lansării proiectului „HUB Român de Inteligenţă Artificială – HRIA”.

El a explicat că România are prea puţini cercetători în comparaţie cu media europeană.

„Noi avem prea puţini cercetători. Trebuie să îi păstrăm şi când ne vor permite resursele să angajăm mai mulţi pentru a ne apropia măcar de o medie europeană. (…) Mesajul meu este să nu ne temem de această evaluare. (…) În Cercetare nu avem oameni de dat afară, nu avem de modificat salarii şi asta este un lucru important. (…) Pe termen mediu, în noua lege a salarizării va trebui să prindem echivalările pe care le-a făcut …. în alte legi între CS 1, CS 2 şi conferenţiar şi profesor”, a susţinut ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Daniel David a amintit că a fost demarat în luna iunie procesul de evaluare a tuturor unităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare, proces în urma căruia va fi „rearanjată” arhitectura sistemului naţional de cercetare.

„Este drept că trebuie să ne rearanjăm arhitectura sistemului naţional de cercetare pentru că pe alocuri avem multe instituţii, uneori prea mici, care uneori se suprapun prin ceea ce fac. (…) În acest sens am demarat proiectul de evaluare a tuturor unităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare, am început procesul odată cu luna iunie. (…) În cadrul unor unităţi de cercetare – dezvoltare – inovare o să le dăm diverse posibilităţi. Un program remedial dacă nu se ridică la nivelul standardelor pe care noi le aşteptăm, iar după perioada remedială pot să aleagă – pot să intre în fuziuni, comasări, consorţii cu alte institute sau cu alte universităţi sau dacă nu doresc – că nu îi forţează nimeni – va trebui să se autofinanţeze fiindcă statul nu are resurse care să fie împrăştiate în prea mulţi actori”, a spus demnitarul.