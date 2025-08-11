G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Autoritatea pentru Cercetare lansează competiția pe 2025 pentru manifestări științifice, fără a…

Foto: Pixabay.com

Autoritatea pentru Cercetare lansează competiția pe 2025 pentru manifestări științifice, fără a avea un buget clar stabilit cu care să o susțină

Articole11 Aug 0 comentarii

Autoritatea Națională pentru Cercetare a anunțat, luni, deschiderea competiției pe 2025 pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor asociate, ce pot fi finanțate cu până la 100.000 în cadrul manifestărilor internaționale și cu până la 40.000 pentru cele naționale. Dar ANC nu menționează niciun buget total pentru această competiție, iar la solicitarea Edupedu.ro instituția spune că acesta depinde de o rectificare bugetară.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Bugetul se va ajusta și în funcție de situația de la rectificare. Deocamdată se lansează competiția pentru a putea derula procesul de depunere, de evaluare eligibilitate etc.”, arată ANC într-un răspuns la întrebarea Edupedu.ro care este bugetul total propus pentru acest demers.

  • Amintim că, în cazul Educației, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și-a exprimat convingerea că o eventuală rectificare bugetară nu va fi una pozitivă, care să ajute situația salariilor și burselor, în contextul economic actual. „Este clar că noi nu primim din toamnă rectificare pozitivă pentru anualizare privind salariile și bursele. De aici trebuie să pornim, în sensul că vedeți, e o situație și complicată, și complexă, și foarte tristă”, spunea el pe 20 iulie, referindu-se însă în mod anume la situația din învățământ, nu și la cercetare.

În cadrul competiției anunțate acum, potrivit comunicării ANC, urmează să fie finanțate cu până la 100.000 de lei manifestările științifice internaționale organizate în România și cu până la 40.000 de lei pentru cele naționale, organizatorii trebuind să cofinanțeze proiectele.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Europa ia măsuri în privința colectării datelor climatice și marine, după ce SUA nu va mai furniza gratuit astfel de informații / Trump a redus drastic fondurile pentru aceste programe

Articole, Green News1 Aug • 215 vizualizări
0 comentarii

România, ţara UE cu cea mai redusă alocare bugetară pe persoană pentru cercetare şi dezvoltare, în 2024, potrivit Eurostat

Articole29 Iul • 1.198 vizualizări
0 comentarii

Guvernul a aprobat acordarea anuală a burselor pentru studii universitare complete şi parţiale de licenţă, de masterat şi de doctorat, precum şi pentru stagii de cercetare în străinătate

Articole24 Iul 2025 • 24.728 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.