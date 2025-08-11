Autoritatea pentru Cercetare lansează competiția pe 2025 pentru manifestări științifice, fără a avea un buget clar stabilit cu care să o susțină
Autoritatea Națională pentru Cercetare a anunțat, luni, deschiderea competiției pe 2025 pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor asociate, ce pot fi finanțate cu până la 100.000 în cadrul manifestărilor internaționale și cu până la 40.000 pentru cele naționale. Dar ANC nu menționează niciun buget total pentru această competiție, iar la solicitarea Edupedu.ro instituția spune că acesta depinde de o rectificare bugetară.
„Bugetul se va ajusta și în funcție de situația de la rectificare. Deocamdată se lansează competiția pentru a putea derula procesul de depunere, de evaluare eligibilitate etc.”, arată ANC într-un răspuns la întrebarea Edupedu.ro care este bugetul total propus pentru acest demers.
- Amintim că, în cazul Educației, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și-a exprimat convingerea că o eventuală rectificare bugetară nu va fi una pozitivă, care să ajute situația salariilor și burselor, în contextul economic actual. „Este clar că noi nu primim din toamnă rectificare pozitivă pentru anualizare privind salariile și bursele. De aici trebuie să pornim, în sensul că vedeți, e o situație și complicată, și complexă, și foarte tristă”, spunea el pe 20 iulie, referindu-se însă în mod anume la situația din învățământ, nu și la cercetare.
În cadrul competiției anunțate acum, potrivit comunicării ANC, urmează să fie finanțate cu până la 100.000 de lei manifestările științifice internaționale organizate în România și cu până la 40.000 de lei pentru cele naționale, organizatorii trebuind să cofinanțeze proiectele.
